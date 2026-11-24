Sau gần 4 năm xây dựng, công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Đồng Hới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển, du lịch và kết nối các vùng kinh tế của tỉnh theo định hướng “vươn Đông, tỏa Tây”.

Đoàn xe đại biểu lưu thông qua cầu Nhật Lệ 3.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt năm 2022, khởi công tháng 1/2023. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.325 tỷ đồng.

Tặng quà các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng thi công cầu Nhật Lệ 3.

Đây là công trình giao thông có quy mô lớn, kết cấu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về năng lực tổ chức thi công, chất lượng kỹ thuật và an toàn công trình. Quá trình triển khai chịu tác động của nhiều yếu tố, từ điều kiện địa hình, địa chất, môi trường thi công trên sông đến diễn biến thời tiết phức tạp, đặc biệt là mùa mưa bão đặc trưng của khu vực miền Trung.

Nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có chiều dài hơn 2,8km, điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới. Trong đó, cầu chính dài hơn 560m, gồm 5 nhịp liên tục với kết cấu vòm hộp thép và bê tông cốt thép; vòm giữa cao khoảng 50m so với mặt nước. Mặt cắt ngang cầu rộng 23,5m, quy mô 4 làn xe; đường hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h.

Công trình khi đưa vào khai thác góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu, kết nối tuyến đường ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch khu vực Đồng Hới.

Đoàn xe lưu thông qua cầu Nhật Lệ 3.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình triển khai công trình nhận được sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

“Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển, tạo điều kiện phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ở khu vực phía Đông Nam, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống của nhân dân. Kết quả thông xe ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư, cơ quan địa phương, các đơn vị tham gia xây dựng công trình”, ông Bùi Hoàng Phương khẳng định.