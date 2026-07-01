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Thu hồi toàn quốc hai lô sữa rửa tay, kem bôi da thảo mộc

Thứ Tư, 21:58, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm sữa rửa tay Dr. Clean và kem bôi da Young Rau Má do chứa thành phần không đúng hồ sơ công bố.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đưa ra ngày 1/7 về thu hồi lô sản phẩm Kem bôi da thảo mộc YOUNG RAU MÁ - Hộp 1 tuýp 20g số 011124, trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 1072/22/CBMP-LA, ngày sản xuất 28/11/2024, hạn dùng 28/11/2027.

Sản phẩm do Công ty cổ phần phát triển thương mại Mekong Việt Nam, TP.HCM phân phối, Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An, Tây Ninh sản xuất. 

Trước đó, nhà chức trách lấy mẫu tại quầy thuốc Bảo Ngọc, Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Methylparaben Propylparaben không được công bố trên nhãn sản phẩm hay phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA giải thích, Methylparaben và Propylparaben có trong một số nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, hồ sơ nguyên liệu được kiểm tra không ghi nhận các chất này trong thành phần. Mặt khác, một số nguyên liệu sử dụng trong sản xuất có chứa thành phần không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm.

Cơ quan quản lý kết luận sản phẩm lưu hành có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố nên phải thu hồi.

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Hai lô kem bôi da thảo mộc Young rau má - Hộp 1 tuýp 20g và sữa rửa tay hương đào Dr. Clean bị đình chỉ lưu hành, thu hồi do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. (Ảnh minh họa)

Cùng lý do trên, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Sữa rửa tay Dr. Clean Peach), chai 500g.

Sản phẩm ghi trên nhãn: Số lô: V412 04, ngày sản xuất: 18/8/2025, hạn dùng: 17/8/2028. Sản phẩm do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Koji, Hà Nội phân phối, Công ty TNHH một thành viên hóa phẩm VICO, Hải Phòng sản xuất.  

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Koji cho biết nguyên liệu Galsilk 7 SB, Euperlan PCO sử dụng trong sản xuất chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ngoài ra, công thức gốc của sản phẩm không có thành phần Coco-Glucoside như trong Phiếu công bố sản phẩm.

Người dân được khuyến cáo không sử dụng hai lô sản phẩm này. Các công ty sản xuất và phân phối phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên.

Cùng đó, các doanh nghiệp phải rà soát cho tất cả các lô Kem bôi da thảo mộc Young rau má, hộp 1 tuýp 20g và Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean chai 500g đã sản xuất để thu hồi nếu có vi phạm tương tự. Số tiếp nhận Phiếu công bố đã cấp cho 2 sản phẩm cũng phải thu hồi.

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Thu hồi toàn quốc dầu gội, dầu xả Hoa Xứ Lạng

VOV.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy dầu gội bồ kết thảo dược cùng dầu xả nha đam gừng dừa mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng, đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất hoàn thành việc thu hồi và báo cáo kết quả trước ngày 15/7.

Linh Thương/VOV.VN
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