Tìm người thân của bé gái khoảng 2 tuổi bị lạc

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 21h15 ngày 6/9, người dân phát hiện cháu bé không có người lớn trông nom. Hiện cháu đang được người dân chăm sóc tạm thời, cơ quan chức năng chưa xác định được bố mẹ hoặc người thân của cháu.

Công an phường Liêm Tuyền thông báo, đề nghị người dân nếu biết thông tin về gia đình hoặc người thân của cháu bé, vui lòng liên hệ để hỗ trợ đưa cháu về với gia đình.

Bé gái khoảng 2 tuổi được người dân phát hiện ngồi một mình tối 6/9. (Nguồn ảnh: MXH)

Thông tin liên hệ: Công an phường Liêm Tuyền: +84912568222 hoặc Chị Ngát: 0942828109.

Công an phường Liêm Tuyền kính đề nghị người dân chia sẻ thông tin để nhanh chóng tìm được người thân, gia đình của cháu bé.