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Tìm thấy thi thể nam thanh niên được người nhà trình báo mất tích

Thứ Tư, 18:46, 16/09/2026
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VOV.VN - Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vừa có báo cáo ban đầu về vụ việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong tại khu vực vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh P.H.L (20 tuổi, trú tại tỉnh An Giang). Trước đó, gia đình không liên lạc được với anh L. nên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

tim thay thi the nam thanh nien duoc nguoi nha trinh bao mat tich hinh anh 1
Khu vực vòng xoay xảy vụ tai nạn

Trích xuất dữ liệu và kết quả điều tra sơ bộ cho thấy: Vào khoảng 3h53 ngày 15/9, anh L. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 68M6-06xx chạy trên đường 3/2 theo hướng từ Rạch Giá về Kinh Cụt. Đến đoạn ngã tư giao với đường Phan Thị Ràng, do không chủ động kiểm soát được tay lái, anh L. đã tông thẳng vào vòng xoay. Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị ngã văng vào bồn hoa trên vòng xoay và đập mạnh vùng đầu xuống đất. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận anh L. tử vong do chấn thương sọ não.

Trước đó, người nhà cho biết anh L. làm ca đêm, mặc áo thun xanh, quần tây đen khi rời nhà. Lần cuối mọi người trông thấy anh là khoảng 3h30 sáng cùng ngày tại một quán ăn ở phường Rạch Giá.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện đến khoảng 4h10 cùng ngày, có 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy đã đến hiện trường lấy đi chiếc xe của nạn nhân rồi tẩu thoát. Hiện lực lượng công an đang tập trung truy vết, xác minh danh tính 2 đối tượng lấy xe, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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