Xe tải lật nghiêng, chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết là do tài xế buồn ngủ

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua kiểm tra, lái xe không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy; dữ liệu giám sát hành trình thể hiện lái xe có các thời điểm dừng nghỉ trong quá trình di chuyển và không lái xe quá 4 giờ liên tục trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tài xế cũng xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h37 phút ngày 13/9, tại Km215+500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Thời điểm trên, ô tô chở hàng phát nhanh biển số 89H-003.xx do anh L.V.T. (35 tuổi) điều khiển lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ mất lái, va vào taluy dương bên phải và lật nghiêng.

Clip ghi lại quá trình xảy ra tai nạn (Nguồn: CSGT)

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng một số cọc tiêu, dải phân cách trên cao tốc bị hư hỏng, đồng thời, gây ùn tắc xe hàng km trong vài giờ.