Công an mời nam thanh niên livestream nhảy múa tại công viên Lãm Làng về làm việc

Theo Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tối 18/10, Lừu A Dỉnh (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lai Châu) bị mời về trụ sở làm việc sau khi tụ tập, nhảy múa và livestream trên mạng xã hội tại công viên Lãm Làng.

Đáng chú ý, dù lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, nam thanh niên này vẫn tiếp tục nhảy múa, phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây xôn xao tại khu vực công cộng. Tổ công tác sau đó đưa Lừu A Dỉnh về trụ sở Công an phường Nam Sơn để xác minh, làm rõ.

Nam thanh niên livestream nhảy múa tại công viên Lãm Làng được Công an mời về trụ sở

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu nam thanh niên viết cam kết không tái diễn các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Theo cơ quan công an, bước đầu, vụ việc chưa đủ căn cứ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Việc mời Lừu A Dỉnh về trụ sở nhằm xác minh nhân thân, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và yêu cầu chấp hành các quy định khi sinh hoạt tại công viên.

Công an phường Nam Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại công viên Lãm Làng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; đồng thời giải tán các nhóm tụ tập tự phát gây mất trật tự, góp phần bảo đảm môi trường sinh hoạt công cộng văn minh, lành mạnh cho người dân.