Hội Chữ thập đỏ TP.HCM dự kiến chăm lo 40.000 phần quà Tết

Ngày 29/10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức họp báo công bố trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội và giới thiệu Festival Nhân ái năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival Nhân ái 2026 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại phường Vũng Tàu và một số địa phương, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Vũng Tàu 2026. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng

Festival Nhân ái 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 18/11, chương trình dự kiến triển khai bốn hoạt động chính, gồm tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu; “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng”; cắt tóc miễn phí và ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đáng chú ý, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” sẽ được tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuyên Mộc và xã Xuân Sơn, dự kiến trao tặng 600 phần quà với tổng trị giá 300 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: Hội CTĐ TP.HCM)

Cùng với đó, hoạt động cắt tóc miễn phí được triển khai với 20 chuyến xe, dự kiến phục vụ ít nhất 2.000 lượt người, góp phần mang đến những dịch vụ thiết thực cho cộng đồng.

Điểm nhấn của Festival là chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái”, diễn ra sáng 19/11 tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, Festival còn tổ chức thao diễn kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng không gian kết nối nhân ái, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Phấn đấu chăm lo 40.000 phần quà Tết cho người dân khó khăn

Tại họp báo, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ Festival, Hội đang tập trung vận động nguồn lực để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (ảnh: T.P)

Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và các cơ sở Hội dự kiến chăm lo 40.000 phần quà Tết. Đến nay, Hội đã vận động được hơn 8.800 phần quà, với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Festival Nhân ái không chỉ là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn hướng đến việc huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức những hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhất là đối với người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

Thông qua chương trình, Hội mong muốn tiếp tục kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện các hoạt động nhân đạo, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân.

Các tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia hội thi thao diễn sơ cấp cứu (ảnh: Hội CTĐ TP.HCM)

Cũng tại họp báo, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM công bố trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và kết nối các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Trang thông tin điện tử sẽ giới thiệu về tổ chức Hội, cập nhật các chương trình nhân đạo, hoạt động trợ giúp cộng đồng, đồng thời lan tỏa những mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số; đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ sinh kế và phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo trong giai đoạn 2026–2031.

Các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Hội, mở rộng mạng lưới kết nối và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ký kết hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và một số doanh nghiệp về lĩnh vực chuyển đổi số; đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ sinh kế (ảnh: T.P)