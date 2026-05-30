English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tin vui từ 1/7: Trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu nghỉ việc đồng loạt tăng

Thứ Bảy, 05:46, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Từ 1/7/2026, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau: Tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này. Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 x 1,08.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

tin vui tu 1 7 tro cap hang thang cua can bo xa gia yeu nghi viec dong loat tang hinh anh 1
Ảnh minh họa

Từ ngày 1/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định tại Điều 1 Thông tư này, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2026 theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: VOV bộ nội vụ trợ cấp hàng tháng cán bộ cấp xã già yếu tăng trợ cấp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026
Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp hằng tháng dự kiến tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026

Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp hằng tháng dự kiến tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ
Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ

VOV.VN - Ngư dân trong vụ việc tàu cá HP 90666 TS gặp nạn đã được lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp hỗ trợ đưa vào bệnh viện chăm sóc, điều trị chuyên sâu.

Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ

Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ

VOV.VN - Ngư dân trong vụ việc tàu cá HP 90666 TS gặp nạn đã được lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp hỗ trợ đưa vào bệnh viện chăm sóc, điều trị chuyên sâu.

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới
Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quân khu 5.

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quân khu 5.

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026
Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ ngày 1/7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ ngày 1/7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục