TP HCM sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay trùng với cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Vì thế, bắt đầu từ chiều 27/4, tại các bến xe, bến phà…trên địa bàn TP HCM bắt đầu đông đúc khi người dân tập trung tại đây để về quê nghỉ lễ.

Nhờ có sự chuẩn bị kĩ tàu, xe, phương tiện từ trước nên dự báo việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở TP HCM sẽ thuận lợi, suôn sẻ...

Chiều 27/4, tại Bến xe miền Đông, người dân bắt đầu đến mua vé đi ngay hoặc mua vé cho những ngày tiếp theo.

Theo đại diện bến xe, cao điểm trong đợt này là ngày mai (28/4) với dự báo gần 53.000 lượt khách, cùng với 1.750 lượt xe ra vào bến, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tập trung chủ yếu các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Bến xe đã lên phương án điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng phối hợp với các lực lượng như cảnh sát giao thông, công an khu vực…để điều tiết giao thông ở các cổng ra vào bến xe.

Hành khách mua vé tại bến xe Miền Tây.

Còn tại Bến xe Miền Tây, lượng khách đi lại dịp lễ này dự báo tăng khoảng 3% so với năm ngoái với 58.000 đến 60.000 lượt khách/ngày.

Bắt đầu từ hôm nay đến 1/5, bến xe bán vé từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24h đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Bến đã cấp 100 phù hiệu cho các hãng chủ động tăng cường thêm xe cũng như đã kí hợp đồng với các đơn vị vận tải để dự trù khoảng 70 xe buýt nhằm đưa vào phục vụ hành khách khi cao điểm.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Tây cho biết: Chiều nay lượng khách qua bến tăng nhẹ và dự kiến sẽ tăng cao trong các ngày tiếp theo.

Khách đổ về bến xe Miền Tây chiều 27/4.

“Đến thời điểm hiện nay bến đã chuẩn bị đầy đủ. Bến đảm bảo nhu cầu đi lại của bà con. Bến cũng chuẩn bị sẵn xe buýt chất lượng cao để giải tỏa hành khách khi có nhu cầu”, ông Huân cho biết.

Tại bến phà Cát Lái, lượng hành khách bắt đầu đông từ hướng Quận 2 đi Nhơn Trạch (Đồng Nai) từ 16 giờ chiều nay. Cao điểm trong đợt này sẽ là từ sáng 30/4 và chiều 1/5, dự báo lượng hành khách qua phà tăng 5 – 7% so với năm ngoái.

Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong sẽ huy động toàn bộ 7 phà lớn và 2 phà nhỏ, tổ chức cho nhân viên bán vé trước, phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự ở hai đầu bến, hạn chế tối đa thời gian chờ phà.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để cố gắng phục vụ người dân tốt nhất.

“Chắc chắn với điều kiện phương tiện nhân sự hiện có thì trong khả năng của bến sẽ làm sao để phục vụ khách được an toàn. Nhưng chắc chắn khi cao điểm ngày 30/4 và chiều 1/5 khi lượng khách tập trung quá đông thì cũng sẽ không tránh khỏi tình trạng ùn ứ. Bến cũng sẽ sử dụng hết tất cả các phương tiện hiện có”, ông Tuấn nói.

Phà Cát Lái cũng đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với việc phục vụ người dân đi các tỉnh, ngành giao thông-vận tải TP HCM cũng chủ động đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch trong địa bàn thành phố.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tăng chuyến trên 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 5 tuyến xe buýt không trợ giá với tổng số chuyến là 1.835 chuyến.

Đặc biệt, dịp này, Trung tâm cũng đã đưa vào sử dụng các bến xe buýt được xây dựng mới là bến xe buýt Tân Quy (xã Trung An - Củ Chi) và bến xe buýt An Nhơn Tây (xã An Nhơn Tây - Củ Chi).

Trung tâm cũng sẽ miễn phí vé 7 tuyến xe buýt, gồm các tuyến: 01, 07, 38, 39, 45, 62 và 152.

Đây là các tuyến đi qua các khu du lịch, vui chơi giải trí tại TP HCM kết nối với các khu vực như: Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, Bến xe An Sương, Ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất.

“Trong quá trình triển khai, tùy theo thực tế sẽ chủ động điều chỉnh biểu đồ chờ để đáp ứng nhu cầu đi lại trong nội thành thành phố. Còn với vận tải liên tỉnh thì hỗ trợ, phối hợp với các bến xe chuẩn bị sẵn sàng xe buýt trên 30 chỗ để giải tỏa hành khách để người dân không bị kẹt lại các bến xe trong dịp lễ Tết”, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nói.

Bến cũng chuẩn bị sẵn xe buýt chất lượng cao để giải tỏa hành khách khi có nhu cầu.

Ngoài ra, các lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cũng mở cao điểm để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc, đón trả khách trái quy định…

“Các khu vực trọng tâm như Quận 1, 5, 10, Bình Thạnh…sẽ tăng cường chốt chặn luân phiên để đảm bảo không có tình trạng dừng đỗ không đúng quy định, tạo thành bến cóc… Ở dọc tuyến Xa lộ Hà Nội đến QL1 ở Suối Tiên, nơi mà các phương tiện thường xuyên dừng đón trả khách thì các đơn vị cũng sẽ chốt chặn luân phiên 24/24h để không có trường hợp dừng đổ không đúng quy định”, ông Phạm Lê Lâm, Phó đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP HCM nói.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, ngành giao thông TP HCM đã sẵn sàng phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, du lịch của người dân và du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay./.

