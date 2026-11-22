

Trao sinh kế, hỗ trợ mưu sinh

Hơn 2 giờ sáng, khi thành phố chưa thức giấc, bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, 59 tuổi, đã cặm cụi nấu xôi mặn, xôi ngọt và bắt đầu một ngày mưu sinh trên đường số 14, phường Linh Xuân, TP.HCM. Mỗi sáng, bà bán từ 5 giờ đến khoảng 9 giờ rồi trở về nhà chăm mẹ già và người em trai bị ảnh hưởng chất độc da cam, khuyết tật, nằm một chỗ. Bà là lao động chính, gánh thêm việc chăm sóc người thân trong gia đình.

Những gói xôi được bày gọn gàng, chờ khách ghé mua trên đường đi học, đi làm.

Bà Trinh cho biết, trước đây, bán bằng chiếc xe nhỏ, cũ kỹ, không đủ chỗ bày biện hàng hóa, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay được Hội Chữ thập đỏ phường Linh Xuân hỗ trợ chiếc xe bán xôi, việc buôn bán của bà thuận tiện hơn, hàng hóa được sắp xếp sạch sẽ, khách cũng dễ chú ý.

Bà Huệ Trinh là một trong 15 người khó khăn được tặng phương tiện sinh kế phục vụ buôn bán nhỏ ở phường Linh Xuân.

"Xe cũ nhỏ quá, không có chỗ trưng bày, nhìn cũng không đẹp. Giờ có xe mới, sạch sẽ, bán đắt hàng hơn trước. Khách thấy đẹp nên ghé ủng hộ nhiều hơn, bán buôn cũng thuận lợi hơn", bà Trinh cho biết.

Trường hợp của bà Trinh cũng là một trong những hoàn cảnh được Hội Chữ thập đỏ phường Linh Xuân quan tâm hỗ trợ.

Theo bà Lương Thị Bạch Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, việc trao phương tiện sinh kế được thực hiện trên cơ sở rà soát những hộ khó khăn, có nhu cầu và khả năng lao động, giúp họ có thêm điều kiện duy trì công việc, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xe xôi của bà Trinh tươm tất, sạch sẽ, thu hút nhiều khách hàng đến mua

Trong năm 2026, Hội đã vận động trao tặng 15 phương tiện sinh kế cho người dân, với nhiều hình thức buôn bán, làm ăn nhỏ phù hợp hoàn cảnh từng người. Mới đây, hội cũng kết nối và đưa 50 người mổ mắt miễn phí, mỗi ca trị giá 10 triệu đồng.

"Thông qua các chi hội trưởng ở khu phố nắm những hoàn cảnh khó khăn, thông tin đến Hội để vận động mạnh thường quân hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp người dân có điều kiện mưu sinh", chị Bạch Loan cho hay.

Không phải ai gặp khó khăn cũng cần một phương tiện buôn bán để mưu sinh. Với những người có nghề, nhưng thiếu công cụ để nhận việc, sự hỗ trợ phù hợp cũng có thể giúp họ tăng thêm thu nhập.

Tại phường Tam Bình, chị Phạm Thị Tôn Nữ được hỗ trợ máy may để nhận hàng gia công tại nhà. Hiện chị Nữ vừa làm giúp việc theo giờ, vừa tranh thủ may thêm khi có đơn. Công việc không đều, thu nhập tính theo sản phẩm, trong khi con nhỏ thường xuyên đau bệnh phải gửi về quê chăm sóc, chồng cũng làm việc thất thường do đau lưng, khiến chị phải xoay xở nhiều việc để trang trải cuộc sống.

Chị Phạm Thị Tôn Nữ được tặng máy may để phát huy tay nghề, kiếm thêm thu nhập

"Hội chữ thập đỏ đã giúp đỡ tạo điều kiện cho mình có máy may để nhận hàng về, có thu nhập thêm. Cũng vui mừng vì có thêm việc làm, có thu nhập thêm cho gia đình. Mình mong có hàng thường xuyên để may tại hiện giờ thì hàng cũng thất thường, lúc có lúc không", chị Nữ nói.

Nối rộng vòng tay nhân ái

Với những người bệnh nặng, không còn khả năng lao động, sự hỗ trợ không chỉ nằm ở những món quà mà còn là những lần thăm hỏi, chăm sóc thường xuyên.

Tại phường Tam Bình, chị Lý Thị Ngọc Hoa, 34 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe suy yếu sau thời gian dài điều trị biến chứng. Hiện chị không thể ngồi dậy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người chồng nhiều tuổi và 2 đứa con chăm sóc. Trước đây, chị cùng gia đình bán vé số kiếm sống, nhưng bệnh tật khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (đeo kính) và mạnh thường quân đến thăm tặng quà cho chị Lý Thị Ngọc Hoa

Những lần Hội Chữ thập đỏ và địa phương đến thăm, tặng gạo, thực phẩm, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình chị vơi bớt phần nào gánh nặng. Với chị, sự quan tâm ấy còn là động viên trong những ngày phải nằm một chỗ, không thể tự lo cho mình.

"Hôm trước, các cô bên Hội Chữ thập đỏ có đến thăm gia đình em. Có mạnh thường quân hỗ trợ 5 triệu đồng, gửi thông qua Hội Chữ thập đỏ để chăm lo cho em. Ngoài ra, em còn được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để mua sữa cho các cháu. Các cô trong Hội rất tốt bụng, thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà và còn giúp em dọn dẹp nhà cửa nữa", chị Hoa chia sẻ.

Ở một phòng trọ khác trên hẻm đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, ông Phan Văn Phụng, 78 tuổi, mắc nhiều bệnh cùng lúc, sống một mình, không vợ con, không nhà cửa. Trước đây, ông chạy xe ôm kiếm sống nhưng tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn đủ khả năng tiếp tục công việc. Cuộc sống hiện dựa phần lớn vào sự giúp đỡ của bà con xung quanh và những phần hỗ trợ từ địa phương.

Hội chữ thập đỏ TP.HCM thăm hỏi và trao kinh phí trợ điều trị bệnh hiểm nghèo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng tháng, ông được thăm hỏi, hỗ trợ tiền cùng các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước tương, giúp trang trải sinh hoạt. Trong căn phòng trọ, nỗi lo về những ngày tháng phía trước vẫn thường trực, nhất là khi ông không còn sức lao động và sống đơn chiếc.

"Tôi không có vợ con, cũng chẳng có nhà cửa, người thân, có thể nói là tứ cố vô thân. Nhờ bà con lối xóm chung tay giúp đỡ, cùng với sự hỗ trợ của chị Bốn (Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu phố - PV), tôi mới có thể vượt qua khó khăn. Các cô thường mang gạo, tiền và đồ ăn đến hỗ trợ để tôi có cái ăn, trang trải cuộc sống qua ngày. Các cô bên mặt trận cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Hằng tháng, các cô đều đến thăm hỏi tôi", ông Phụng cho biết.

Theo Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, trong năm 2026, các hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai ở nhiều địa bàn, từ chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế đến chăm sóc sức khỏe và tiếp sức học sinh nghèo đến trường…

Tình huống vận chuyển nạn nhân bị đuối nước đến nơi an toàn thực hiện trong Festival Nhân ái 2026

Toàn hệ thống Hội đã vận động trao hơn 121.800 suất quà Tết, trị giá trên 74 tỷ đồng; duy trì hỗ trợ thường xuyên 1.118 địa chỉ nhân đạo với kinh phí gần 1,9 tỷ đồng. Riêng trong tháng nhân đạo, 1.297 hộ được hỗ trợ vốn sinh kế với tổng trị giá 6,6 tỷ đồng.

Hội cũng trao tặng 370 thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn, 600 sổ tiết kiệm Trợ cấp học tập cho học sinh hiếu học và 400 sổ tiết kiệm cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tổng trị giá hoạt động xã hội nhân đạo năm 2026 đạt gần 194 tỷ đồng, trợ giúp 383.325 lượt người và địa chỉ nhân đạo.