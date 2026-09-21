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Trục xuất vĩnh viễn nữ du khách Nga lái mô tô phân khối lớn biểu diễn phản cảm

Thứ Hai, 14:27, 21/09/2026
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Nữ du khách Nga nhiều lần lái mô tô phân khối lớn không sử dụng trang bị bảo hộ, biểu diễn các động tác nguy hiểm, phản cảm trên các tuyến đường ở Khánh Hòa.

Ngày 21/9, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các đơn vị chuyên môn liên quan hoàn tất thủ tục trục xuất bà Nikitina Iuliia (35 tuổi, quốc tịch Nga).

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Bà Nikitina Iuliia lái mô tô phân khối lớn biểu diễn

Trước đó, bà Nikitina Iuliia bị Tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa tuyên phạt 30 triệu đồng về tội "gây rối trật tự công cộng" và trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo bản án ngày 24/7 của Tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa, từ tháng 1 đến tháng 6/2025, bà Nikitina Iuliia đã nhiều lần thực hiện hành vi vi phạm trên các tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn xã Cam Lâm và xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa).

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Bà Nikitina Iuliia cùng chiếc mô tô khi cơ quan công an triệu tập làm việc - Ảnh: AB

Theo đó, Nikitina Iuliia nhiều lần thực hiện hành động quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn, không sử dụng trang bị bảo hộ trong khi tham gia giao thông. Những hành động nguy hiểm này đều được ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giao thông địa phương và trật tự công cộng.

Ngày 18/12/2025, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ quốc tịch nước ngoài điều khiển mô tô biển số 79N2-552... lưu thông tại Khánh Hòa, thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh.

Đến ngày 21/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Bắc Nha Trang kiểm tra căn hộ nơi bà Nikitina Iuliia đang cư trú ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang.

Tại cơ quan chức năng, bà Nikitina Iuliia thừa nhận là người thực hiện hành vi nằm trên yên xe để điều khiển mô tô tham gia giao thông trên một số tuyến đường tại địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6/2025.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó khởi tố bị can đối với Nikitina Iuliia về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

 

Theo Xuân Hoát/Tuổi Trẻ
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