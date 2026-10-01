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Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, 19:19, 01/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay 1/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Hài cốt liệt sĩ do Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm, quy tập tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16. Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Tại lễ viếng, truy điệu và an táng, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam cùng đại diện Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức chào cờ, dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

truy dieu va an tang hai cot liet si tai phuong quy nhon nam, tinh gia lai hinh anh 1
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Các đại biểu và người dân dâng hoa, thắp hương, tiễn đưa người chiến sĩ về nơi an nghỉ.

Đây là hài cốt chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin và thực hiện giám định ADN nhằm có thêm cơ sở xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho liệt sĩ.

Trước đó, tháng 5/2022, ông Phan Văn Sơn, 77 tuổi, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam cùng một số người dân đào huyệt để an táng một người dân qua đời tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5. Trong quá trình đào huyệt, ông Sơn phát hiện một số phần xương cùng mảnh tăng bộ đội màu xanh. Nghi là dấu tích mộ bộ đội, nhưng do chưa xác định được và chưa có điều kiện, ông chưa báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 18/9/2026, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn nhớ lại sự việc và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và khảo sát khu vực. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định vị trí mộ và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ. Di vật đi kèm là một mảnh tăng bộ đội màu xanh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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