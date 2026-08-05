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Vài giây "làm màu, lạng lách đánh võng" trên phố, 2 thiếu niên 16 tuổi trả giá đắt

Thứ Tư, 17:02, 05/08/2026
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VOV.VN - Hai thiếu niên muốn "thể hiện" trên mạng xã hội bằng cách điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển số xe. Hành vi nguy hiểm này nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xác minh và xử lý.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Hà Nội phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng. Những màn điều khiển xe đầy liều lĩnh không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

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Những người vi phạm làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: Cắt từ clip)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe là Trương Chung H. (SN 2009, trú tại Hà Nội), người ngồi phía sau là Nguyễn Tiến P. (SN 2009, trú tại Hải Phòng). Cả hai được mời đến cơ quan công an làm việc và đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc lạng lách, đánh võng trên đường không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một cú mất lái hoặc va chạm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khó lường cho nhiều người.

 

Sau đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bàn giao hai thiếu niên cùng phương tiện và hồ sơ vụ việc cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải clip vi phạm giao thông trên mạng xã hội, nhất là những hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, "làm màu", gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, mạng xã hội không phải là nơi để đánh đổi sự an toàn bằng vài lượt xem hay lượt thích. Chỉ vài giây bốc đồng để "làm màu" trên đường có thể khiến người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý, đồng thời ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của chính mình.

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CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh, xe tự chế trên đường

VOV.VN - Chỉ trong hơn nửa tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã xử lý 472 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự sản xuất, lắp ráp, chở hàng cồng kềnh và kéo theo xe, vật khác. Động thái này nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Văn Ngân/VOV.VN
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