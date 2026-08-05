Vân Hồ xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, đây là giải pháp mà xã vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh nhằm xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xã Vân Hồ từng là địa bàn trọng điểm về ma túy của cả nước, nhiều chuyên án ma túy lớn đã bị triệt phá

Xã Vân Hồ nằm ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La, trên trục kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền xuôi, trước đây từng là điểm nóng về ma túy của tỉnh Sơn La và cả nước; cũng vì lẽ đó, địa phương luôn phải đối mặt với không ít thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành; nhất là sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Vân Hồ đã từng bước “thay da, đổi thịt”, tạo nền tảng để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Vân Hồ đã từng bước “thay da, đổi thịt”, tạo nền tảng để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bản Lóng Luông, xã Vân Hồ có 230 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nhiều năm trước, đây là một trong những bản trọng điểm về ma túy của Sơn La và cả nước; hệ lụy là đến nay là bản vẫn còn hơn 20 người đang chấp hành án phạt tù do liên quan đến ma túy.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được xã Vân Hồ và các bản đẩy mạnh. Tại Lóng Luông, Tổ an ninh trật tự, nhóm liên gia tự quản đã được thành lập và duy trì hoạt động, thường xuyên nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, phản ánh và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhiều gia đình ở Vân Hồ trở nên nheo nhóc, các cháu phải ở với ông bà do cha mẹ chấp hành án phạt tù vì ma túy

Anh Giàng A Chá, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự bản Lóng Luông cho biết, các thành viên trong tổ an ninh ở bản thường xuyên tuyên truyền cho bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo...

Nhờ phong trào được triển khai sâu rộng, với sự hưởng ứng của đông đảo người dân, Lóng Luông đã có những đổi thay rõ nét, với những tuyến đường được mở rộng, những ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Trên hết, sự bình yên đã trở lại với bản làng.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Vân Hồ đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Ông Giàng A Thào, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lóng Luông chia sẻ, trước đây, Lóng Luông từng là địa bàn còn nhiều khó khăn về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, cùng với công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thường xuyên nên nhận thức của người dân đã thay đổi rất nhiều.

"Bà con cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình trong chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh ngay tại khu dân cư", ông Giàng A Thào nói.

Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được cấp uỷ, chính quyền và lực lượng công an địa phương đẩy mạnh

Không chỉ tập trung tại những địa bàn trọng điểm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Vân Hồ đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương, ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính, công an xã Vân Hồ đã nhanh chóng bắt tay ổn định cơ cấu tổ chức, duy trì công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm; tiếp tục tổ chức ra quân trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã tiếp nhận giải quyết 10 tin báo tố giác tội phạm, giải quyết 06 tin; phát hiện, bắt giữ 19 vụ/ 24 đối tượng phạm tội, trong đó 17 vụ/22 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố điều tra 17 vụ/22 đối tượng.

Thiếu tá Khổng Hoàng Anh, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ thông tin, Công an xã Vân Hồ đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã kiện toàn lại lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát bám sát cơ sở.

Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; tập trung đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, đặc biệt là lực lượng tham gia BVANTT cơ sở vì đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất và là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân.

Cùng với đó là chú trọng xây dựng nhiều mô hình kinh tế...

Hiện nay, trên địa bàn xã Vân Hồ đang duy trì 252 nhóm liên gia tự quản, 29 tổ hòa giải, 29 nhóm dân phòng, 29 tổ ANTT cơ sở. Các tổ, nhóm này hoạt động hiệu quả tại các bản, tiểu khu.

Các mô hình đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; góp phần hạn chế các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên ở từng khu dân cư.

... xây dựng các sản phẩm OCOP, đưa nông sản địa phương thành hàng hoá

Theo ông Nguyễn Huy Anh, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ, việc triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trên những vùng đất dốc, nhiều mô hình kinh tế mới đã hình thành và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, người dân từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa; nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương đã có chỗ đứng trên thị trường, trở thành nguồn thu nhập ổn định cho bà con.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Vân Hồ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng

"Đảng ủy xã sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo ANTT; đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc. Cùng với đó là tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nêu cao vai trò trách nhiệm gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, xây dựng xã Vân Hồ ổn định về ANTT, tạo môi ttrường thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH, QP-AN, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", ông Nguyễn Huy Anh nói.

Vân Hồ nay đã từng bước "thay da, đổi thịt", từng bước vươn lên phát triển giàu đẹp

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ Nguyễn Huy Anh, bình yên hôm nay ở Vân Hồ chính là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ một địa bàn từng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Vân Hồ đã, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ trong diện mạo các bản làng, trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mà còn trong ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Địa bàn an toàn, ổn định chính là nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Vân Hồ ngày càng giàu đẹp, văn minh.