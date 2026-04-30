Về thăm Vĩnh Viễn anh hùng ở Cần Thơ

Từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa, nơi từng chịu nhiều bom đạn, địa phương đã và đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng khang trang, sản xuất phát triển và đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Vĩnh Viễn hôm nay đang bừng lên sức sống mới.

Khánh thành khu vui chơi tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Những ngày cuối tháng 4 này, khi về thăm Vĩnh Viễn, chúng tôi cảm nhận được những đổi thay rõ nét trên mảnh đất bom cày, đạn xới năm xưa. Trung tâm xã với nhiều công trình trọng điểm được triển khai đang dần hình thành, những con đường mới dọc ngang, với những cây cầu bê tông kiên cố đã mang lại diện mạo khang trang và kéo vùng sâu, vùng xa này lại gần hơn với thành phố Cần Thơ. Tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, ngôi trường có 390 trẻ đang theo học, những cô giáo đang hướng dẫn các em trò chơi tại khu vui chơi rộng hơn 320m² vừa được khánh thành cách nay vài ngày, với tổng kinh phí 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhìn các em tung tăng nô đùa, cô Nguyễn Phương Tuyết - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 phấn khởi cho biết, đây là khu vui chơi vận động liên hoàn ngoài trời có mái che, bao gồm thảm cỏ nhân tạo, cầu trượt, đu quay; không gian trải nghiệm thiên nhiên với sân vườn xanh và mô hình động vật; cùng các khu trò chơi theo chủ đề như trò chơi dân gian và trò chơi đóng vai. Toàn bộ thiết bị đều đạt chuẩn an toàn, phù hợp với lứa tuổi, góp phần tạo môi trường vận động lành mạnh, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, đồng thời cải thiện điều kiện cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương.

Các em học sinh tại khu vui chơi vừa khánh thành

“Công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục mầm non. Khu vui chơi không chỉ đơn thuần là nơi giải trí mà còn là môi trường quan trọng để giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần và tình cảm kỹ năng xã hội. Thông qua hoạt động vui chơi thì trẻ được rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp, tính sáng tạo và tinh thần hợp tác. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian tới tốt nhất”, cô Nguyễn Phương Tuyết chia sẻ.

Từ lâu Vĩnh Viễn được biết đến là một vùng quê thuần nông, nơi người dân bao đời gắn bó với ruộng đồng, kênh rạch. Hơn thế nữa, mảnh đất này còn mang trong mình một bề dày truyền thống cách mạng đáng tự hào. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Vĩnh Viễn từng là vùng căn cứ địa quan trọng - nơi che chở, nuôi dưỡng và tiếp sức cho lực lượng cách mạng. Từ mảnh đất này, biết bao người con ưu tú đã tham gia chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh để giữ gìn từng tấc đất quê hương.

Sau ngày giải phóng, ở buổi đầu Vĩnh Viễn nghèo nàn, lạc hậu, phần lớn diện tích đất sản xuất bị nhiễm mặn, giao thông chủ yếu bằng ghe, xuồng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như làm thủy lợi nội đồng, đắp đê ngăn mặn, tháo úng, rửa phèn, đưa giống mới vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác. Nhờ đó, người dân từng bước có thể sản xuất ba vụ lúa mỗi năm, năng suất rau màu và cây ăn trái tăng gấp ba lần so với trước, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhiều công trình đang được triển khai tô điểm cho xã vùng sâu ngày thêm khang trang

Ông Võ Xuân Nghiêm - Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp 6, xã Vĩnh Viễn xúc động kể, nơi đây từng là vùng trọng điểm đánh phá của địch, đạn pháo dội xuống ngày đêm, các đợt càn quét diễn ra liên tục. Nhiều đồng đội của ông đã anh dũng ngã xuống để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc. Sau ngày giải phóng, ông rời tay súng chung vai, góp sức cùng địa phương xây dựng quê hương. Điều ông Nghiêm ấn tượng nhất là từ khi sáp nhập, dù khối lượng công việc ban đầu khá lớn, song Đảng bộ và chính quyền xã đã nỗ lực vượt khó, tập trung chăm lo đời sống người dân, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch… Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên vùng đất anh hùng này thay đổi rõ rệt.

“Hồi mới giải phóng là đường đất, chỉ có con lộ nhỏ vừa đủ người đi. Hồi đó bà con đi bộ, còn không đi xuồng. Được sự quan tâm, lo lắng của chính quyền địa phương, bây giờ, nếu mình sản xuất cái gì cũng có người đến tận chỗ mua, chứ trước mình phải đem ra ngoài ngã ba Vịnh Chèo. Hồi trước, đường kênh nhỏ hẹp lắm. Bây giờ, được xã quan tâm, hệ thống thủy lợi rất hoàn chỉnh, rất tốt cho nên thuận lợi về bơm tưới, rồi mua bán. Giờ bán lúa tại chỗ, ghe ba chục tấn vô tới kênh, tới ruộng mình người ta cân. Bà con ở đây rất phấn khởi”, ông Võ Xuân Nghiêm bày tỏ.

Trung tâm xã Vĩnh Viễn hiện nay

Ông Đoàn Hữu Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Viễn cho biết, sau khi sáp nhập từ thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A, xã Vĩnh Viễn hiện nay có 12 ấp, diện tích tự nhiên hơn 69km², dân số gần 25.000 người. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân trong xã, Vĩnh Viễn đã tranh thủ huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, qua đó diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc. Đảng bộ xã Vĩnh Viễn đã thực hiện thắng lợi 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó tổng sản lượng lúa được 308.543 tấn, đạt hơn 104% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 777 tỷ đồng; tổng doanh thu từ thương mại, dịch vụ hơn 3.524 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 86 tỉ đồng, đạt hơn 107% chỉ tiêu Nghị quyết. Toàn xã hiện có 919 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tăng 83 cơ sở so với nhiệm kỳ trước; diện tích chuyển đổi cây trồng trên 353ha, đạt hơn 141%; công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã xây dựng 83 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu; giải quyết việc làm cho hơn 3.800 lao động, đạt hơn 154%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 75%.

Theo ông Đoàn Hữu Tâm, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kết nối với tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và các địa phương lân cận. Đặc biệt xã Vĩnh Viễn có một điểm kết nối với tuyến cao tốc Cần Thơ- Cà Mau đã đi vào hoạt động, xã sẽ tận dụng tối đa lợi thế này để kêu gọi đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để phát huy vai trò của người dân trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa trên địa bàn, cũng như là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, toàn xã vẫn còn 55 hộ nghèo, chiếm 0,98% và 49 hộ cận nghèo, chiếm 0,87%, địa phương phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

“Phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân xã Vĩnh Viễn trong kháng chiến, chúng tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững gắn với cái nâng cao đời sống của nhân dân. Trọng tâm là chúng tôi tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào nông nghiệp, hình thành các mô hình sản xuất công nghệ cao. Đồng thời cũng đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Viễn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống anh hùng”, ông Đoàn Hữu Tâm cho hay.

Vĩnh Viễn hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, tràn đầy sức sống.

Từ một vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, Vĩnh Viễn hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, tràn đầy sức sống. Những đổi thay về hạ tầng, kinh tế và đời sống người dân chính là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây sẽ là động lực để Vĩnh Viễn tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ trong những năm tới.