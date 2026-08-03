Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ trước tháng 12/2026

Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) vừa điều chỉnh mục tiêu, tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch mới, đến hết tháng 12/2026, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập để phục vụ giám định ADN, rút ngắn 5 tháng so với Kế hoạch số 15/KH-Ban Chỉ đạo ngày 22/5/2026.

Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ

Bên cạnh lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin, các đội tìm kiếm đẩy mạnh công tác thu thập, xác định thông tin để tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ trên địa bàn

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu được triển khai trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo đó, để triển khai chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập 4 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và 1 đội tìm kiếm liệt sĩ lâm thời. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu 214 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai lấy mẫu đối với 233 mộ liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.