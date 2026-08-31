Kịp thời tìm thấy cụ bà 81 tuổi gặp nạn trong đêm mưa ở Pha Long

Khoảng 7h sáng ngày 30/8, Công an xã Pha Long nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Dìn Chin về việc bà Cháng Seo Ly, sinh năm 1945, đi khỏi nhà từ chiều tối ngày 29/8 không thấy về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long đã khẩn trương huy động 10 cán bộ, chiến sĩ công an, 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhân dân thôn Dìn Chin tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện gần khu vực nương sa nhân trên địa bàn thôn có 2 bó rau rừng đã héo.

Công an xã Pha Long phối hợp cùng quần chúng nhân dân đưa từ trên núi về cơ sở y tế kiểm tra.

Nhận định đây có thể là dấu hiệu liên quan đến quá trình di chuyển của bà Ly, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực, kiểm tra kỹ địa hình xung quanh và không lâu sau đã phát hiện bà Cháng Seo Ly trong tình trạng bị ngã từ trên nương, lăn xuống chân nương sa nhân, cách nhà khoảng 950m.

Bà Ly bị thương ở vùng đầu, có vết thương chảy máu, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại. Ngay sau khi tiếp cận, các lực lượng đã đưa bà Ly lên xe ô tô của công an xã, nhanh chóng chuyển đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long để được kiểm tra, chăm sóc y tế.

Cán bộ, chiến sỹ công an xã Pha Long chăm sóc bà Ly sau khi bị nạn.

Tại phòng khám, qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, xác định bà Ly bị chảy máu phần mềm vùng trán bên phải, đồng thời có biểu hiện mất nhiệt do phải ở ngoài trời trong đêm mưa, chân tay co rút do nhiễm lạnh. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe ổn định, Công an xã Pha Long đã bàn giao bà Ly cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

Qua sự việc cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng trong việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp và thời tiết bất lợi.