English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịp thời tìm thấy cụ bà 81 tuổi gặp nạn trong đêm mưa ở Pha Long

Thứ Hai, 13:59, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Pha Long, tỉnh Lào Cai vừa kịp thời tìm thấy cụ bà 81 tuổi bị ngã trên nương trong đêm mưa, không thể trở về nhà.

Khoảng 7h sáng ngày 30/8, Công an xã Pha Long nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Dìn Chin về việc bà Cháng Seo Ly, sinh năm 1945, đi khỏi nhà từ chiều tối ngày 29/8 không thấy về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long đã khẩn trương huy động 10 cán bộ, chiến sĩ công an, 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhân dân thôn Dìn Chin tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện gần khu vực nương sa nhân trên địa bàn thôn có 2 bó rau rừng đã héo.

kip thoi tim thay cu ba 81 tuoi gap nan trong dem mua o pha long hinh anh 1
Công an xã Pha Long phối hợp cùng quần chúng nhân dân đưa từ trên núi về cơ sở y tế kiểm tra.

Nhận định đây có thể là dấu hiệu liên quan đến quá trình di chuyển của bà Ly, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực, kiểm tra kỹ địa hình xung quanh và không lâu sau đã phát hiện bà Cháng Seo Ly trong tình trạng bị ngã từ trên nương, lăn xuống chân nương sa nhân, cách nhà khoảng 950m.

Bà Ly bị thương ở vùng đầu, có vết thương chảy máu, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại. Ngay sau khi tiếp cận, các lực lượng đã đưa bà Ly lên xe ô tô của công an xã, nhanh chóng chuyển đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long để được kiểm tra, chăm sóc y tế.

kip thoi tim thay cu ba 81 tuoi gap nan trong dem mua o pha long hinh anh 2
Cán bộ, chiến sỹ công an xã Pha Long chăm sóc bà Ly sau khi bị nạn.

Tại phòng khám, qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, xác định bà Ly bị chảy máu phần mềm vùng trán bên phải, đồng thời có biểu hiện mất nhiệt do phải ở ngoài trời trong đêm mưa, chân tay co rút do nhiễm lạnh. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe ổn định, Công an xã Pha Long đã bàn giao bà Ly cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

Qua sự việc cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng trong việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp và thời tiết bất lợi.

PV/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng
Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng (Lào Cai) diễn ra rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng nhạc giữa núi rừng. Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống cùng du khách từ nhiều nơi về dự hội, tạo nên một không gian tươi vui, đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng

Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng (Lào Cai) diễn ra rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng nhạc giữa núi rừng. Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống cùng du khách từ nhiều nơi về dự hội, tạo nên một không gian tươi vui, đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai
Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai

VOV.VN - Ngành Giáo dục Lào Cai vừa ổn định dạy và học, vừa sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, các trường học cơ bản bảo đảm cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai

Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai

VOV.VN - Ngành Giáo dục Lào Cai vừa ổn định dạy và học, vừa sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, các trường học cơ bản bảo đảm cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy
Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

VOV.VN - Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

VOV.VN - Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực cho vùng dâu Trấn Yên, Lào Cai
Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực cho vùng dâu Trấn Yên, Lào Cai

VOV.VN - Vùng dâu Trấn Yên thực hiện Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lào Cai là bước triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực cho vùng dâu Trấn Yên, Lào Cai

Nghị quyết 21 tiếp thêm động lực cho vùng dâu Trấn Yên, Lào Cai

VOV.VN - Vùng dâu Trấn Yên thực hiện Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lào Cai là bước triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục