Vừa thông xe, tuyến đường ở Lâm Thượng tiếp tục sạt lở, 455 hộ dân lại bị cô lập

Như VOV đã thông tin, chiều ngày 4/8, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục điểm sạt lở lớn với khoảng 2.000 m3 đất đá, thông tuyến trở lại đường vào xã Tân Phượng cũ - nay là các thôn thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, mưa lớn tiếp tục khiến một vị trí khác trên cùng tuyến đường bất ngờ sạt lở, lấp kín toàn bộ mặt đường.

Điểm sạt lở mới nằm cách vị trí vừa được khắc phục khoảng 40 mét, với khối lượng đất đá ước tính hơn 1.000 mét khối. Sự cố khiến tuyến đường tiếp tục bị chia cắt hoàn toàn, làm 455 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc khu vực xã Tân Phượng cũ bị cô lập tạm thời. Người dân nếu có việc cấp bách phải di chuyển ra bên ngoài thì buộc phải đi bộ.

Xã Lâm Thượng đang nỗ lực thông tuyến trở lại trong ngày hôm nay (5/8)

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực, nên không gây thiệt hại về người. Hiện, chính quyền xã Lâm Thượng đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, với quyết tâm thông tuyến trở lại ngay trong ngày hôm nay (5/8).

Đoạn tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở có chiều dài khoảng 3km, nền địa chất yếu. Nhiều năm qua, cứ sau những đợt mưa lớn kéo dài, đất đá lại tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông. Các biện pháp xử lý thời gian qua chủ yếu mang tính tạm thời, chưa thể khắc phục triệt để.

Hiện trường sạt lở

Người dân địa phương mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực và triển khai giải pháp căn cơ nhằm xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông an toàn, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão.