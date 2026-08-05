English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vừa thông xe, tuyến đường ở Lâm Thượng tiếp tục sạt lở, 455 hộ dân lại bị cô lập

Thứ Tư, 10:13, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi được thông xe tạm thời, tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân một lần nữa rơi vào tình trạng bị cô lập.

Như VOV đã thông tin, chiều ngày 4/8, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục điểm sạt lở lớn với khoảng 2.000 m3 đất đá, thông tuyến trở lại đường vào xã Tân Phượng cũ - nay là các thôn thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, mưa lớn tiếp tục khiến một vị trí khác trên cùng tuyến đường bất ngờ sạt lở, lấp kín toàn bộ mặt đường.

Điểm sạt lở mới nằm cách vị trí vừa được khắc phục khoảng 40 mét, với khối lượng đất đá ước tính hơn 1.000 mét khối. Sự cố khiến tuyến đường tiếp tục bị chia cắt hoàn toàn, làm 455 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc khu vực xã Tân Phượng cũ bị cô lập tạm thời. Người dân nếu có việc cấp bách phải di chuyển ra bên ngoài thì buộc phải đi bộ.

vua thong xe, tuyen duong o lam thuong tiep tuc sat lo, 455 ho dan lai bi co lap hinh anh 1
Xã Lâm Thượng đang nỗ lực thông tuyến trở lại trong ngày hôm nay (5/8)

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực, nên không gây thiệt hại về người. Hiện, chính quyền xã Lâm Thượng đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, với quyết tâm thông tuyến trở lại ngay trong ngày hôm nay (5/8).

Đoạn tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở có chiều dài khoảng 3km, nền địa chất yếu. Nhiều năm qua, cứ sau những đợt mưa lớn kéo dài, đất đá lại tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông. Các biện pháp xử lý thời gian qua chủ yếu mang tính tạm thời, chưa thể khắc phục triệt để.

Hiện trường sạt lở

Người dân địa phương mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực và triển khai giải pháp căn cơ nhằm xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông an toàn, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão.

sat-lo-4.jpg

Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

VOV.VN - Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, đến gần 19h tối nay (4/8), tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sạt lở nghiêm trọng tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp
Sạt lở nghiêm trọng tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 4/8, do sự cố sạt lở nguy hiểm bờ sông Hậu, thuộc ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sạt lở nghiêm trọng tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở nghiêm trọng tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ngày 4/8, do sự cố sạt lở nguy hiểm bờ sông Hậu, thuộc ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến
Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến

VOV.VN - Khoảng 9h20 ngày 4/8, một vụ sạt lở taluy dương lớn xảy ra tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D, thuộc xã Tả Phìn (Lào Cai), khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn.

Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến

Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến

VOV.VN - Khoảng 9h20 ngày 4/8, một vụ sạt lở taluy dương lớn xảy ra tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D, thuộc xã Tả Phìn (Lào Cai), khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn.

Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay
Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo vào xã Lâm Thượng (Lào Cai), trong đó có điểm sạt lở khoảng 2.000m³ đất đá khiến hàng trăm hộ dân tạm thời bị cô lập. Địa phương đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông đường trong tối 4/8.

Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay

Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo vào xã Lâm Thượng (Lào Cai), trong đó có điểm sạt lở khoảng 2.000m³ đất đá khiến hàng trăm hộ dân tạm thời bị cô lập. Địa phương đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông đường trong tối 4/8.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục