Sớm ổn định cuộc sống người dân khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai ở Lâm Đồng

Sáng 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang (khu vực Bình Thuận cũ).

Ông Nguyễn Minh (bên trái) kiểm tra vùng bị ảnh hương ở phường Bình Thuận

Tại phường Bình Thuận, đoàn kiểm tra một số khu dân cư ven sông Cà Ty, nơi thường bị ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao. Trong đợt mưa vừa qua, khu vực này có 1.068 căn nhà và 205 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập.Tại xã Tuyên Quang, mưa lớn cùng nước từ các hồ Sông Móng, Ba Bàu và Đu Đủ đã gây ngập trên diện rộng với 47 căn nhà, 7,4 ha lúa và 351,5 ha thanh long bị ảnh hưởng.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương không chủ quan khi thời tiết còn diễn biến phức tạp; tiếp tục kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. Cùng với khắc phục thiệt hại, địa phương kịp thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Ông Nguyễn Minh (bên phải) kiểm tra vùng bị ảnh hưởng ở xã Tuyên Quang

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong những ngày qua đã làm khoảng 2.731 căn nhà tại 18 địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt; khoảng 7.235 ha cây trồng các loại bị ngập úng…

Mưa lớn gây ngập lụt làm hư hỏng, sạt lở đến khoảng 22 điểm tại các tuyến đường giao thông; hư hỏng 7 công trình cầu cống dân sinh, 1 công trình kênh mương thủy lợi… Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng.

Khu vực thôn Phan Hoà, xã Bắc Bình

Hiện nước đã rút, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và rà soát những hộ khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.