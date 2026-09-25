English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sớm ổn định cuộc sống người dân khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 16:58, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại một số khu vực bị ngập sâu của tỉnh Bình Thuận cũ - nay là tỉnh Lâm Đồng, nước đang rút và địa phương rà soát thiệt hại, khôi phục sản xuất, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang (khu vực Bình Thuận cũ).

som on dinh cuoc song nguoi dan khu vuc bi anh huong do thien tai o lam Dong hinh anh 1
Ông Nguyễn Minh (bên trái) kiểm tra vùng bị ảnh hương ở phường Bình Thuận

Tại phường Bình Thuận, đoàn kiểm tra một số khu dân cư ven sông Cà Ty, nơi thường bị ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao. Trong đợt mưa vừa qua, khu vực này có 1.068 căn nhà và 205 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập.Tại xã Tuyên Quang, mưa lớn cùng nước từ các hồ Sông Móng, Ba Bàu và Đu Đủ đã gây ngập trên diện rộng với 47 căn nhà, 7,4 ha lúa và 351,5 ha thanh long bị ảnh hưởng. 

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương không chủ quan khi thời tiết còn diễn biến phức tạp; tiếp tục kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. Cùng với khắc phục thiệt hại, địa phương kịp thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

som on dinh cuoc song nguoi dan khu vuc bi anh huong do thien tai o lam Dong hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh (bên phải) kiểm tra vùng bị ảnh hưởng ở xã Tuyên Quang

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong những ngày qua đã làm khoảng 2.731 căn nhà tại 18 địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt; khoảng 7.235 ha cây trồng các loại bị ngập úng…

Mưa lớn gây ngập lụt làm hư hỏng, sạt lở đến khoảng 22 điểm tại các tuyến đường giao thông; hư hỏng 7 công trình cầu cống dân sinh, 1 công trình kênh mương thủy lợi… Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng.

Khu vực thôn Phan Hoà, xã Bắc Bình

Hiện nước đã rút, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và rà soát những hộ khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng
Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Lễ hội gốm Bàu Trúc - dấu ấn văn hóa Chăm
Lễ hội gốm Bàu Trúc - dấu ấn văn hóa Chăm

VOV.VN - Gốm Bàu Trúc từ lâu đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của tỉnh Khánh Hòa, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc tổ chức Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Lễ hội gốm Bàu Trúc - dấu ấn văn hóa Chăm

Lễ hội gốm Bàu Trúc - dấu ấn văn hóa Chăm

VOV.VN - Gốm Bàu Trúc từ lâu đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của tỉnh Khánh Hòa, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc tổ chức Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực
Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực La Gi hiện có 45 viên chức, 13 lao động hợp đồng. Còn Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình hiện có 42 viên chức, 14 lao động hợp đồng. Sau khi giải thể, dự kiến 86 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2026 sẽ được bàn giao về các bệnh viện đa khoa và các trạm y tế phường, xã.

Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực

Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực La Gi hiện có 45 viên chức, 13 lao động hợp đồng. Còn Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình hiện có 42 viên chức, 14 lao động hợp đồng. Sau khi giải thể, dự kiến 86 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2026 sẽ được bàn giao về các bệnh viện đa khoa và các trạm y tế phường, xã.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục