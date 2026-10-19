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Xác minh nơi nghi chôn cất nhiều liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng

Thứ Hai, 11:07, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng 19/10, UBND xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực hố Bà Lâu (nằm trong khuôn viên sân Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông, xã Hiệp Đức).

 

Theo báo cáo của Ban CHQS xã Hiệp Đức cho biết, từ tháng 9/2026, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin nhân chứng về hố Bà Lâu. Hố này sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

xac minh noi nghi chon cat nhieu liet si tai xa hiep Duc, Da nang hinh anh 1
Quang cảnh Hội thảo

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960 có từ 5 đến 6 chiến sĩ được chôn cất tại đây; năm 1971 có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn được chôn tại đây. Các tư liệu còn đề cập trường hợp đồng chí Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

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Nhân chứng trao đổi tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và những tư liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng, thông tin liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị. Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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