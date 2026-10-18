Phố cổ Hà Nội và trải nghiệm văn hóa níu chân du khách

VOV.VN - Tại khu phố cổ Hà Nội, các không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giải trí đang góp phần làm phong phú hành trình khám phá Thủ đô.
VOV.VN - Hôm nay (2/9), nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thủ đô đã mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong ngày Quốc khánh. Do đó, nhiều địa điểm ghi nhận lượng khách tăng đột biến, như di tích Nhà tù Hỏa Lò hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
VOV.VN - Từ khóa "Hanoi food" (ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm từ khóa kết hợp điểm đến và ẩm thực tăng trưởng nhanh nhất tại Trip.com Group, dựa theo dữ liệu người dùng toàn cầu trên nền tảng này.
VOV.VN - Nhằm tăng cường quảng bá du lịch Thủ đô tới thị trường quốc tế, Hà Nội tổ chức đón đoàn báo chí và nhà sáng tạo nội dung từ Nga tới tham quan, khảo sát dịch vụ du lịch từ ngày 16 - 18/9/2026.
VOV.VN - Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 khi lần thứ 5 liên tiếp giành danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”. Thủ đô đồng thời được trao giải “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”.
VOV.VN - Bên cạnh các điểm tham quan, ngõ nhỏ trong phố cổ cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống rất riêng của Hà Nội.