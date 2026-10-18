Phố cổ Hà Nội và trải nghiệm văn hóa níu chân du khách

Hà Nội: Tấp nập du khách tại các di tích, điểm tham quan trong ngày Quốc khánh

VOV.VN - Hôm nay (2/9), nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thủ đô đã mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong ngày Quốc khánh. Do đó, nhiều địa điểm ghi nhận lượng khách tăng đột biến, như di tích Nhà tù Hỏa Lò hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám.