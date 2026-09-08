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Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

Thứ Ba, 08:32, 08/09/2026
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VOV.VN - Xe khách giường nằm đang đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua Khánh Hoà) thì bốc cháy, lực lượng chức năng ghi nhận một người tử vong.

Sáng 8/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị phối hợp tham gia chữa cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h37 ngày 7/9, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 8 nhận điều động của Trung tâm chỉ huy, xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy tại Km97+600 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa phận xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa.

xe khach giuong nam boc chay tren cao toc cam lam - vinh hao, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy

Phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm biển số 77F-004.XX đang đi theo hướng Vĩnh Hảo. Trên xe có 24 hành khách.

Khi lực lượng chữa cháy chuyên ngành đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng thuộc Hầm Núi Vũng dập tắt.

Tài xế lái xe được xác định là ông Ngô Kỳ N. (SN 1972), quê Gia Lai. Vụ cháy khiến nhiều giấy tờ trên xe bị thiêu rụi.

 

Về thiệt hại, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an xã Phước Hậu thống kê. Cơ quan chức năng ghi nhận có một người tử vong trong vụ cháy. Danh tính ban đầu được xác định là Nguyễn Gia V. (SN 2007), quê Gia Lai.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Minh Minh/VTC News
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