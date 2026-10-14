Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành đã tạo thêm động lực, củng cố niềm tin và mở ra kỳ vọng mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị.

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Ông Phạm Hoàng Phương, Giám đốc Công ty du lịch Ken Group, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị tạo ra niềm tin cho các doanh nghiệp nhỏ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông cũng kiến nghị các cơ quan, ban ngành địa phương cần tiếp tục tháo gỡ thủ tục hành chính, giảm bớt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

“Trong bối cảnh hiện nay, khoảng cách giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đã từng bước được xóa nhòa. Đơn vị hay doanh nghiệp nào có chính sách, kế hoạch và chiến lược tốt hơn sẽ là đơn vị giành chiến thắng trong môi trường kinh tế số và cạnh tranh bình đẳng", theo ông Phạm Hoàng Phương.

Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, vốn và tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Cùng với đó, chính quyền các cấp cần tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Mai Xuân Hạp đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục có các chính sách định hướng, hỗ trợ kịp thời từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân Quảng Trị vươn tầm, đóng góp ngày càng lớn hơn vào quy mô kinh tế của tỉnh.

“Sau khi Nghị quyết 68 ra đời, doanh nghiệp Quảng Trị kỳ vọng các chương trình hành động của tỉnh sẽ tạo ra những đột phá thực chất về môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh hơn và bền vững hơn. Nghị quyết 68 đang thắp lên niềm tin và khát vọng vươn lên và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn”, ông Hạp chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa để triển khai Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng qua, hơn 1.100 doanh nghiệp được thành lập mới tại tỉnh Quảng Trị với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Hiện có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 210.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 9 tháng vừa qua đạt hơn 8,4%, thu ngân sách nhà nước tính đến 30/9/2026 đạt hơn 9.200 tỷ đồng, đạt 73% dự toán Trung ương giao, đạt gần 68% dự toán địa phương giao.

Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong huy động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương. Cùng với đó, tỉnh đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn vào các lĩnh vực năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” đối với hơn 70 thủ tục hành chính trên địa bàn từ ngày 1/10/2026. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng giao thông, logistics và giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho ngành thuế chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND tỉnh về phát triển các doanh nghiệp tư nhân.

Tương tự, các xã/phường cũng được giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương mình. Khi tạo áp lực như vậy thì các ngành, địa phương cố gắng phát triển doanh nghiệp từ các hộ kinh doanh, dân doanh. Như vậy, trong quá trình phát triển, lãnh đạo các địa phương, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ tối đa đối với các hộ phát triển lên doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cho rằng, qua quá trình tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, dần dần sẽ tạo nên hệ sinh thái và tỉnh sẽ có ngày càng nhiều số lượng doanh nghiệp trên đầu dân số.

“Mỗi một cán bộ chuyên trách của ngành thuế sẽ chịu trách nhiệm, chỉ tiêu ít nhất là phát triển 2 doanh nghiệp trên một năm. Giao cho Đảng ủy, UBND nghiên cứu, phân loại theo từng địa bàn các xã phường, mỗi một đồng chí Thường trực của các xã, phường, đảng ủy các xã, phường cũng có trách nhiệm là phát triển ít nhất 2 doanh nghiệp nhưng không được trùng với đối tượng doanh nghiệp của cán bộ chuyên trách ngành thuế”, ông Vương Quốc Tuấn giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình triển khai các dự án năng lượng Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Trị.