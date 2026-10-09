Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm

9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh thu hút 60 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng; 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký hơn 156 triệu USD.

Tuy nhiên, khu vực công nghiệp - dịch vụ chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc lập quy hoạch chung các xã, phường, đặc khu chưa bảo đảm tiến độ; Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn.

Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét tại kỳ họp này là điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo Nghị quyết số 169 ngày 27/6/2026 của Chính phủ, Quảng Trị được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026- 2030 đạt 10%/năm. Trong khi đó, Nghị quyết số 58 ngày 11/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 9-10%/năm.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thông qua các nội dung, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt 520.000 tỷ đồng, thay cho mức 500.000-520.000 tỷ đồng trước đó.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 238.000 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; GRDP bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng.

Trước mắt, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%, tỉnh đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Kỳ họp

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung cấp thiết, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030: “Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã xem xét thông qua 24 Nghị quyết quan trọng. Việc thông qua các nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”.