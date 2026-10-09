English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm

Thứ Sáu, 15:16, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (9/10), tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10%/năm; đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh thu hút 60 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng; 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký hơn 156 triệu USD.

Tuy nhiên, khu vực công nghiệp - dịch vụ chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc lập quy hoạch chung các xã, phường, đặc khu chưa bảo đảm tiến độ; Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn.

Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét tại kỳ họp này là điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo Nghị quyết số 169 ngày 27/6/2026 của Chính phủ, Quảng Trị được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026- 2030 đạt 10%/năm. Trong khi đó, Nghị quyết số 58 ngày 11/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 9-10%/năm.

quang tri dieu chinh muc tieu tang truong giai doan 2026- 2030 len 10 nam hinh anh 1
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thông qua các nội dung, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt 520.000 tỷ đồng, thay cho mức 500.000-520.000 tỷ đồng trước đó.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 238.000 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; GRDP bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng.

Trước mắt, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%, tỉnh đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

quang tri dieu chinh muc tieu tang truong giai doan 2026- 2030 len 10 nam hinh anh 2
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Kỳ họp

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung cấp thiết, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030: “Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã xem xét thông qua 24 Nghị quyết quan trọng. Việc thông qua các nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số
Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

VOV.VN -Chuyển đổi số được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

VOV.VN -Chuyển đổi số được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Quảng Trị phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng đến nguồn năng lượng tại chỗ
Quảng Trị phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng đến nguồn năng lượng tại chỗ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị có điều kiện khí hậu nắng nóng kết hợp cùng vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện lý tưởng cho các dự án thu và chuyển hóa quang năng thành điện năng.

Quảng Trị phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng đến nguồn năng lượng tại chỗ

Quảng Trị phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng đến nguồn năng lượng tại chỗ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị có điều kiện khí hậu nắng nóng kết hợp cùng vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện lý tưởng cho các dự án thu và chuyển hóa quang năng thành điện năng.

Hơn 300 công nhân ở Quảng Trị bị nợ tiền lương, giám đốc công ty mất liên lạc
Hơn 300 công nhân ở Quảng Trị bị nợ tiền lương, giám đốc công ty mất liên lạc

VOV.VN - Hơn 300 công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8, với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương, trong khi đó Giám đốc công ty không thể liên lạc được.

Hơn 300 công nhân ở Quảng Trị bị nợ tiền lương, giám đốc công ty mất liên lạc

Hơn 300 công nhân ở Quảng Trị bị nợ tiền lương, giám đốc công ty mất liên lạc

VOV.VN - Hơn 300 công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8, với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương, trong khi đó Giám đốc công ty không thể liên lạc được.

Quảng Trị đề xuất áp dụng “luồng xanh” giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm
Quảng Trị đề xuất áp dụng “luồng xanh” giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm

VOV.VN - Từ ngày 01/10/2026, tỉnh Quảng Trị triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có cơ chế xử lý trong 24 giờ và cơ chế giảm 60% thời gian giải quyết. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Quảng Trị đề xuất áp dụng “luồng xanh” giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm

Quảng Trị đề xuất áp dụng “luồng xanh” giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm

VOV.VN - Từ ngày 01/10/2026, tỉnh Quảng Trị triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có cơ chế xử lý trong 24 giờ và cơ chế giảm 60% thời gian giải quyết. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Quảng Trị xóa tư cách chức vụ 3 cựu chủ tịch huyện
Quảng Trị xóa tư cách chức vụ 3 cựu chủ tịch huyện

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Chủ tịch UBND huyện với 3 cựu Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. 3 người này đã bị khởi tố trong vụ án cây xanh Công Minh.

Quảng Trị xóa tư cách chức vụ 3 cựu chủ tịch huyện

Quảng Trị xóa tư cách chức vụ 3 cựu chủ tịch huyện

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Chủ tịch UBND huyện với 3 cựu Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. 3 người này đã bị khởi tố trong vụ án cây xanh Công Minh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp