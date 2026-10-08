Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng 2 con số



Địa phương gắn tiến độ, kết quả thực hiện từng dự án với trách nhiệm người đứng đầu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV và những tháng đầu năm 2027.

Khu kinh tế Hòn La, Cảng hàng không Quảng Trị, khu bến cảng Mỹ Thủy, Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đến các dự án trường học vùng biên, phát triển đô thị... là những công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Mỗi dự án được đặt trong yêu cầu chung về tạo động lực mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy đã thành hình

Xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm (Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn), kéo theo khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn và liên quan nhiều nội dung phức tạp. Trong khi đó, nguồn nhân lực của địa phương còn hạn chế, nhất là thiếu cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để xử lý các vấn đề phát sinh. Những khó khăn này cũng là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân đầu tư công tại các dự án trọng điểm. Trước thực tế này, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường 5 cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành về hỗ trợ xã Mỹ Thủy giải quyết công việc.

Khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng

Ông Đặng Xuân Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho hay, việc tăng cường cán bộ nhằm hỗ trợ UBND xã Mỹ Thủy tập trung giải quyết các nội dung; qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

“Biên chế cho phòng được là 8 cán bộ chuyên viên nhưng khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là trên địa bàn xã đồng loạt diễn ra nhiều dự án trọng điểm của tỉnh. Đã có chủ trương tăng cường công chức, viên chức về làm việc tại xã Mỹ Thủy là 5 cán bộ. Tinh thần là phải cố gắng phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa, với tinh thần là rõ việc, rõ trách nhiệm để chung tay chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng”.

Những ngày đầu tháng 10, trên công trường Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy đến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đã bàn giao gần 19 km mặt bằng, đạt hơn 88%. Bàn giao mặt bằng đến đâu, các đơn vị tập trung thi công đến đó.

Ông Trương Xuân Đức - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh, đơn vị thi công trên tuyến cho biết, nhà thầu quyết tâm hoàn thành kế hoạch thi công, giải ngân vốn, thể hiện cam kết của nhà thầu với tỉnh về dự án trọng điểm này. “Công trình này là một công trình trọng điểm của tỉnh, được sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tăng ca, tăng kíp để hoàn thành đoạn này và cố gắng giải ngân để kịp tiến độ giải ngân của tỉnh dự kiến đến cuối năm, mặc dù thời tiết vừa rồi mưa gió rất nhiều”.

Công trường Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy đến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tỉnh Quảng Trị hiện đã định hình là một trung tâm điện năng của cả nước. Các dự án năng lượng được tỉnh xác định có ý nghĩa then chốt đối với các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo bước chuyển biến đột phá ngay trong quý IV/2026 và những tháng đầu năm 2027.

Với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục, tổ chức chạy thử, phấn đấu phát điện thương mại vào ngày 20/10/2026. Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, EVN thử nghiệm chạy tin cậy và COD ngày 20/10, tổ máy số 1 trong tháng 11/2026, tổ máy số 2 tháng 12/2026. Các công trình, dự án trọng điểm khác cũng được cụ thể hóa bằng những mốc tiến độ và phần việc cụ thể: giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư, bảo đảm vật liệu, tổ chức thi công và giải ngân.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị xác định công nghiệp năng lượng là một trong 4 trụ cột chiến lược và là động lực tăng trưởng hàng đầu để dẫn dắt quá trình chuyển đổi kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Việc phát triển đồng bộ từ nguồn điện đến hệ thống lưới truyền tải không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Ông Hồ Xuân Hòe nhận định, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo chính là trục phát triển chiến lược, là cơ hội để Quảng Trị bứt phá trong giai đoạn mới: “Sở Công Thương cũng xác định tập trung vào 4 nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện kịch bản tăng trưởng. Bám sát hàng tuần sản lượng của từng doanh nghiệp, dự án có tỷ trọng lớn, theo dõi tiến độ chạy thử, nghiệm thu, vận hành thương mại và sản lượng điện thực tế của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Theo dõi sát sản lượng thực tế, gắn trực tiếp sản lượng với giá trị tăng thêm, đóng góp vào kịch bản tăng trưởng. Đối với từng dự án có khó khăn vướng mắc, sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo nguyên tắc rõ vướng mắc, rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành, nội dung thuộc thẩm quyền thì phải tập trung xử lý ngay”.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Trị mới đạt 7,75%, quý III ước đạt hơn 9,5%, 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản đặt ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6%, theo kịch bản điều hành, trong quý IV, tỉnh phải đạt mức tăng khoảng 16,6%. Một số dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm chậm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 45% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 21%.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thực hiện các mốc cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công với tinh thần quyết liệt: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn”. Mỗi dự án trọng điểm đều có cán bộ lãnh đạo tỉnh phụ trách, gắn kết quả giải ngân với đánh giá, xếp loại cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án cảng hàng không Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của tỉnh đã được xác định là lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển cảng đường thủy, phát triển du lịch. Việc thúc đẩy, rà soát đến từng dự án để tháo gỡ, đôn đốc triển khai, hoàn thành theo đúng kế hoạch sẽ là tiền đề quan trọng cho tăng trưởng 2 con số.

“Đối với việc hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng, quý IV thì phải quyết tâm vững vàng tăng trưởng hai con số. Bởi vì kỳ vọng của chúng ta và đặt ra yêu cầu phải rất cao, áp lực chung cho hệ thống. Chúng ta không chấp nhận là tăng trưởng quý IV là tăng trưởng một con số, mà phải tăng trưởng hai con số vững vàng. Vững vàng ở đây là không chỉ là chạm điểm chạm ban đầu của hai con số, mà chúng ta phải tăng trưởng càng cao càng tốt ở hai con số thì mới khẳng định kết quả vững vàng”, ông Tuấn chia sẻ thêm.