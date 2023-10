Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhắc đến thành công vượt bậc của ngành nông nghiệp nhờ “Khoán 10” và mong muốn Tổng hội đẩy mạnh việc tham gia xây dựng chính sách, góp phần giúp nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, sau 10 năm thành lập, đến nay Tổng hội đã thu hút được hơn 230 hội viên tập thể, hơn 10 nghìn hội viên cá nhân, gồm các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà tri thức và cá nhân, cùng hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Thời gian qua, Tổng Hội luôn tích cực tuyên truyền cũng như đề xuất, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý kiến về tái cấu trúc tổng thể ngành nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển giao giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức 8 chương trình quảng bá thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Tổng hội đề nghị Nhà nước sớm có chính sách khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ủng hộ Tổng hội tham gia tư vấn và phản biện một số chương trình mục tiêu quốc gia; hình thành Quỹ xây dựng nông thôn mới vùng biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và Tổng hội, chúc mừng Tổng hội đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng trong 10 năm qua. Khẳng định, Đảng, Nhà nước coi phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành tựu to lớn của “Đổi mới”, cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước có được như ngày nay có sự đóng góp quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngành nông nghiệp không những đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn xuất khẩu đạt giá trị lớn so với các ngành hàng. Hàng nông sản Việt Nam có mặt tại nhiều thị trường khó tính và được ưa chuộng. Trong bối cảnh COVID-19, đất nước gặp nhiều khó khăn, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn là điểm tựa quan trọng để đất nước vượt khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Qua báo cáo của Tổng hội, Chủ tịch nước đánh giá cao Tổng hội thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tiên phong trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; thực hiện nhiều chương trình nhân đạo hỗ trợ nông dân vùng khó khăn; tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ, khẳng định là tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, được nhiều nước trên thế giới biết đến.

Nhắc đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi mạnh mẽ, thực chất, toàn diện về tư duy từ tự cung tự cấp sang sản xuất lớn, phù hợp với sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường; hỗ trợ người nông dân phải trở thành người công nhân nông nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước và đề nghị Tổng hội góp phần giải quyết tốt mối quan hệ này: "Để phát triển tốt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cần phải chính sách đúng. Lịch sử phát triển nông nghiệp cho thấy những bước phát triển có tính nhảy vọt, tạo ra những kết quả vượt bậc là nhờ chính sách. Nếu không có “Khoán 10” thì làm sao tạo sản phẩm nông nghiệp cao và tuyệt vời như vậy được. Thì chính vì điều đó, đòi hỏi Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia tích cực vào vấn đề này. Hơn ai hết, các anh chị (hội viên) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những người cảm nhận sâu sắc những ưu điểm, cái được cũng như cái chưa được của chính sách mà nhà nước ban hành, để góp phần hoàn thiện."

Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng hội: tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn nông dân, ngư dân sản xuất xanh, sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe bản thân và người tiêu dùng; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy tối đa vai trò chủ thể người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá cao Tổng hội coi trọng và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, Chủ tịch nước đề nghị Tổng hội nhân rộng các mô hình, tuyên truyền, hỗ trợ và thu hút người nông dân tham gia. Các hội viên tiếp tục hợp tác chặt chẽ giúp nhau trong cả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó cần thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất và thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ để Tổng hội phát huy thế mạnh của mình, hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị của Hội, trong đó có một số kiến nghị phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có thể triển khai ngay.

Chủ tịch nước tin tưởng, Tổng hội sẽ phát huy thế mạnh, tiếp tục có những kết quả hoạt động tốt hơn nữa, đóng góp vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.