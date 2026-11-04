Chủ tịch Quốc hội: Lấy chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng, Hội đồng Dân tộc; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và nội dung quy chế để triển khai các mặt công tác, xác định nội dung, trách nhiệm và hình thức phối hợp phù hợp, giúp các cơ quan chủ động trong trao đổi thông tin, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và kiến nghị chính sách.

Công tác phối hợp này đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách đến những hoạt động hỗ trợ tại cơ sở, các cơ quan đã cùng hướng tới giải quyết những khó khăn, nhu cầu chính đáng của đồng bào. Đây là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả, phát huy tiềm năng lợi thế, sức mạnh của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, chương trình phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường gắn hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát với quản lý nhà nước; bổ sung căn cứ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp từ trước đến nay; thực hiện hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông tin và theo dõi thực hiện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.

Việc phối hợp các cơ quan góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới. Quan hệ phối hợp giữa 4 cơ quan cần lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Tôi đề nghị các cơ quan nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác dân tộc; chủ động phối hợp từ khâu nghiên cứu, đề xuất chính sách; coi trọng thực tiễn và ý kiến đồng bào; tập trung xử lý những bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện”.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an.

Theo đó, Hội đồng Dân tộc kịp thời kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cơ chế thực hiện và phân bổ nguồn lực. Quá trình phối hợp phải bảo đảm tính độc lập, khách quan của thẩm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham mưu chủ trương, chính sách trong giai đoạn mới; hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc. Các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi được giao, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, gắn phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới. Bộ Công an tăng cường nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự theo thẩm quyền; phòng, chống tội phạm và các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Dân tộc kiến nghị chính sách phát triển vùng biên giới gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Các cơ quan cần gần dân, lắng nghe dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và người có uy tín. Tuyên truyền, vận động phải gắn với giải quyết công việc thiết thực của người dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao chất lượng thông tin, chia sẻ dữ liệu và hiệu quả giám sát, kiến nghị. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung. Thông tin phải kịp thời, có căn cứ, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ đội Biên phòng.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình dân tộc, tôn giáo và kết quả chính sách; Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin, đánh giá thuộc lĩnh vực phụ trách. Hội đồng Dân tộc chắt lọc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Hội đồng Dân tộc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị; các bộ, cơ quan chủ động khắc phục, giải trình, trả lời kết quả xử lý theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh, các cơ quan cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế, gắn kết quả phối hợp với trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cơ quan phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối thực hiện. Lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm và thời hạn, gắn với chương trình công tác của từng cơ quan. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra. Kết quả phối hợp phải được đánh giá bằng chính sách được hoàn thiện, kiến nghị được giải quyết, khó khăn được tháo gỡ, thiết thực đối với người dân.

Quang cảnh hội nghị.