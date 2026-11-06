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Hà Nội đã giải quyết 81/107 vụ việc do báo chí phản ánh

Thứ Sáu, 14:18, 06/11/2026
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VOV.VN - Trong tháng 10/2026, các cơ quan báo chí đã đăng tải 99.462 tin, bài về Hà Nội, phản ánh toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được và cả những bất cập cần tháo gỡ. Qua phản ánh của báo chí, thành phố đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 81/107 vụ việc được phản ánh.

Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026. Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2026, các cơ quan báo chí đã đăng tải tổng cộng 99.462 tin, bài liên quan đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Đào Xuân Dũng, báo chí đã phản ánh tích cực các lĩnh vực xây dựng, môi trường, giao thông, y tế và nhiều dự án phát triển của Hà Nội. Những thông tin về quy hoạch, cải tạo cảnh quan sông Hồng, khu vực hồ Hoàn Kiếm và việc điều chỉnh địa giới hành chính cũng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đáng chú ý, báo chí không chỉ phản ánh những kết quả tích cực mà còn thẳng thắn nêu các khó khăn, bất cập tại cơ sở. Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý 107 vụ việc, trong đó 81 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, các vụ việc còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá, hoạt động phối hợp giữa thành phố với các cơ quan báo chí thời gian qua đạt hiệu quả tích cực, góp phần cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Đào Xuân Dũng đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã đồng hành, phản ánh khách quan, trung thực những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của thành phố.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Tập trung tuyên truyền hai sự kiện lịch sử lớn

Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền thời gian tới, ông Đào Xuân Dũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), gắn với triển khai Nghị quyết 80 của Chính phủ về phát triển văn hóa.

Một sự kiện trọng tâm khác là kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026). Đây là sự kiện cấp Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Đào Xuân Dũng, Hà Nội là nơi phát súng đầu tiên mở đầu cuộc Toàn quốc kháng chiến tại Pháo đài Láng. Thành phố được Trung ương giao nhiệm vụ giam chân địch khoảng 30 ngày để các cơ quan Trung ương và lực lượng chủ lực rút lui, bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, quân và dân Hà Nội đã chiến đấu, giữ chân địch suốt 60 ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị báo chí làm nổi bật tinh thần chiến đấu kiên cường, lòng yêu nước và những đóng góp của quân, dân Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Thúc đẩy hàng Việt, lan tỏa tinh thần yêu nước

Bên cạnh các sự kiện lịch sử, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo ông Đào Xuân Dũng, tháng 11 là thời điểm diễn ra nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Vì vậy, báo chí cần tuyên truyền để người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ông nhấn mạnh, việc ưu tiên dùng hàng Việt không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm trong nước phải có chất lượng tương xứng với hàng hóa nước ngoài, tạo được niềm tin và sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị báo chí tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua các sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện rộng khắp trong các dịp lễ lớn là biểu tượng sinh động của tình yêu quê hương, đất nước và sự đoàn kết của người Việt Nam.

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Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị thông tin tới báo chí

Đưa nghị quyết của Trung ương nhanh chóng vào cuộc sống

Về công tác xây dựng Đảng, ông Đào Xuân Dũng cho biết, Hà Nội đang tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó có những nội dung liên quan đến phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, công tác tư tưởng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Thành phố xác định tinh thần triển khai nghị quyết là không để có khoảng trống giữa chủ trương của Trung ương và hành động thực tiễn tại địa phương. Ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết, Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai hơn 1.400 dự án trên địa bàn, hướng tới tái thiết đô thị, phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của Thủ đô, không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính mà còn là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước.

Theo ông Đào Xuân Dũng, thành phố đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách, dự án trọng điểm, góp phần tạo sự yên tâm, đồng lòng và chia sẻ của người dân đối với quá trình phát triển Thủ đô.

Cao Thắng/VOV.VN
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