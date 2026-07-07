Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi

VOV.VN - Thực thi là "thước đo" của thể chế, vì vậy hoàn thiện thể chế phải gắn chặt với nâng cao hiệu quả thực thi. Hai nhiệm vụ này cần được triển khai đồng thời, không có độ trễ, nhằm bảo đảm các đạo luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế làm nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng thực thi, đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.
VOV.VN - Để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặt ra là cần xây dựng cơ chế phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm, đủ điều kiện thực hiện và tăng cường giám sát.
VOV.VN - Chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.