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Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi
Thứ Ba, 16:17, 07/07/2026

Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi

VOV.VN - Thực thi là "thước đo" của thể chế, vì vậy hoàn thiện thể chế phải gắn chặt với nâng cao hiệu quả thực thi. Hai nhiệm vụ này cần được triển khai đồng thời, không có độ trễ, nhằm bảo đảm các đạo luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

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Lê Tuyết/VOV
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