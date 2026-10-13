KPI cho cán bộ, công chức - tính sao cho hiệu quả?

VOV.VN - Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị hành chính công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cào bằng, nhiều bộ ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá cán bộ bằng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc, hay còn gọi là chỉ số KPI.
VOV.VN - Trong quý IV/2026, Đắk Lắk sẽ đánh giá KPI đối với cán bộ đứng đầu xã, phường nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng. Cùng lúc, 15 địa phương ven biển phải chủ động phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn trước nguy cơ mưa bão.
VOV.VN - KPI được kỳ vọng đưa đánh giá công chức từ cảm tính sang dựa trên kết quả thực chất. Muốn vậy, chỉ số phải gắn với vị trí việc làm, chất lượng, tiến độ và trách nhiệm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cá nhân với tập thể.
VOV.VN - Việc áp dụng chỉ số KPI tại Lào Cai đang tạo ra bước ngoặt lớn. Thay vì cảm tính, hiệu quả công vụ giờ đây được lượng hóa bằng công nghệ, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.