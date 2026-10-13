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KPI cho cán bộ, công chức - tính sao cho hiệu quả?
Thứ Ba, 06:00, 13/10/2026

KPI cho cán bộ, công chức - tính sao cho hiệu quả?

VOV.VN - Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị hành chính công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cào bằng, nhiều bộ ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá cán bộ bằng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc, hay còn gọi là chỉ số KPI.

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PV/VOV1
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