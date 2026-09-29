Ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và TAND tối cao, VKSND tối cao

Dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là chức danh cao nhất, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, thể hiện sự thống nhất giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với vai trò của người đứng đầu Nhà nước. Để tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là những cơ quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp.

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trong thời gian qua, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng các cơ quan như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và tổ chức phục vụ Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Sự phối hợp đó đã góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai thông suốt, hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày càng cao; nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng có tính liên ngành, liên cơ quan, trong đó có các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp như quyết định đặc xá, xét đơn xin giảm án tử hình, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp, quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế trong tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù... cần được xử lý nhanh hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn.

“Yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, tiến độ và chuyển đổi số ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, trong đó có các nghị quyết về cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều đó đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tiếp tục phối hợp chủ động hơn, chặt chẽ hơn, từ sớm, từ xa, không để công việc bị chậm trễ do các khâu phối hợp”, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh.

Tại lễ ký kết, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án nhân dân tối cao đã cụ thể hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng đối với từng cơ quan.

“Tòa án nhân dân tối cao sẽ quán triệt Quy chế này tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xác định rõ đầu mối triển khai và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác trao đổi, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước. Tôi tin tưởng rằng, Quy chế phối hợp được ký kết ngày hôm nay sẽ tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới”, ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số" VOV.VN - Chiều 26/8, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Hội nghị do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

Nhấn mạnh trước yêu cầu nhiệm vụ mới và những thay đổi của pháp luật, việc sửa đổi Quy chế là cần thiết nhằm kế thừa những nội dung phù hợp, đồng thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng chủ động, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định: “Quy chế được ký hôm nay quy định toàn diện các nội dung phối hợp, trọng tâm là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; về giảm án tử hình; tương trợ tư pháp hình sự; đặc xá; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; công bố luật, pháp lệnh; hoạt động đối ngoại phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế, chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật”.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ký Quy chế phối hợp công tác; bày tỏ tin tưởng, quy chế mới sẽ tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phối hợp giữa ba cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với hai cơ quan được thực hiện trên cơ sở Quy chế số 581 ngày 14/4/2022 giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế số 582 ngày 14/4/2022 giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian qua, cơ chế phối hợp từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm và cập nhật các yêu cầu mới, ba cơ quan đã phối hợp rà soát, trao đổi, thống nhất xây dựng quy chế phối hợp công tác mới, thay thế các quy chế năm 2022.