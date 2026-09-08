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Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Thứ Ba, 14:06, 08/09/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Sáng 8/9, tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu tại buổi lễ.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng thời trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các ông: Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Châu Giang - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã bền bỉ, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. 

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GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: Quang Vinh.

Nhìn lại chặng đường 45 năm đứng trong hàng ngũ Đảng của GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, dù ở bất cứ cơ vị công tác nào, bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về sự say mê nghiên cứu, cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước, GS.TS Nguyễn Thị Doan tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, đưa sự nghiệp khuyến học nước nhà và phong trào học tập suốt đời phát triển mạnh mẽ, lan tỏa.

“Trong hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Khuyến học, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn xứng đáng là người giữ lửa, truyền lửa cho tất cả các thế hệ làm công tác khuyến học, khuyến tài trong cả nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc cho xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Với 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh các đảng viên luôn tâm huyết, mẫn cán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Hội có nhiều thành tích nổi bật; đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết cho sự nghiệp khuyến học.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết, bà và các đảng viên rất vinh dự, tự hào. Bà khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống của Đảng, luôn gương mẫu trong lối sống và sinh hoạt, là tấm gương cho con cháu và đồng nghiệp, tiếp tục tham gia đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 27/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện.

PV/VOV.VN
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