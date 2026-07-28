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Ninh Bình điều động Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Giám đốc Sở Tài chính

Thứ Ba, 17:26, 28/07/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Trước đó, ông Mai Văn Quyết có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên.

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Ông Hoàng Văn Kiên được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ông Hoàng Văn Kiên được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên sinh năm 1973, quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, cử nhân Tài chính - Tín dụng.

Ông Hoàng Văn Kiên từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho đến nay.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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