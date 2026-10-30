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Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ, thành lập hai hai sở mới

Thứ Sáu, 18:40, 30/10/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Ninh Bình quyết nghị giải thể Sở Ngoại vụ, thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các thay đổi về tổ chức bộ máy chính thức được thực hiện từ ngày 1/12/2026.

Theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 29/10/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, tại Kỳ họp thứ 6, tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, tỉnh thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

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Ninh Bình giải thể Sở Ngoại vụ, thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo (ảnh Trường Giang)

Các cơ quan sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/11/2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2026.

Theo phương án sắp xếp, Sở Ngoại vụ chấm dứt hoạt động độc lập, chức năng, nhiệm vụ được chuyển về Văn phòng UBND tỉnh. Biên chế, công chức của sở được điều chuyển về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo theo phương án được phê duyệt.

Sở Văn hóa và Thể thao được hợp nhất với Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, cùng nhân sự phù hợp từ các cơ quan liên quan.

Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dự kiến giảm từ 14 xuống còn 13; số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành giảm từ 220 xuống còn 199. Toàn tỉnh có 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, gồm 13 cơ quan chuyên môn và 2 tổ chức hành chính khác.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện theo Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về cơ cấu tổ chức, sở mới có 17 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình thực hiện.

 

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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