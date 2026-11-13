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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Thứ Sáu, 18:49, 13/11/2026
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VOV.VN - Chiều 13/11, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8-11/11/2026. Hai bên đã ra Tuyên bố Tầm nhìn chung, ký 11 văn kiện hợp tác và đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.

pho thu tuong pham thi thanh tra tiep thong doc tinh kanagawa, nhat ban hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Đánh giá cao đóng góp của tỉnh Kanagawa, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026, nhất là việc khai trương Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa ngày 1/11. Tỉnh đã hỗ trợ 33 doanh nghiệp Kanagawa mở rộng hoạt động tại Việt Nam và thu hút 23 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh. Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2029; duy trì các hoạt động giao lưu, lễ hội, góp phần tăng cường gắn kết nhân dân hai nước.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, chuyến thăm lần này nhằm tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Kanagawa năm 2026, gồm lễ hội tại Đà Nẵng, hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/11. Ông cũng trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ, y tế, nhân lực, văn hóa và du lịch, trong đó có mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động của tỉnh.

Cho rằng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động của Kanagawa có nhiều kinh nghiệm Việt Nam cần học hỏi, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, do đó việc nghiên cứu, tiếp nhận mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, chú trọng phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật có ý nghĩa thiết thực.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tích cực thúc đẩy chương trình hợp tác với tỉnh Kanagawa, không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà cần hướng tới kết quả, sản phẩm cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn Kanagawa chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai một số nhiệm vụ hợp tác với Việt Nam và các địa phương có quan hệ kết nghĩa; tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam, chú trọng đào tạo kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam. Đồng thời, phát huy nền tảng hợp tác đã có để triển khai các chương trình thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu.

Hà Thảo/VOV1
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