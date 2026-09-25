Phú Thọ: Thực hành theo Bác từ những việc khó ở cơ sở

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển từ học tập sang thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả phục vụ nhân dân.
VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ rõ: Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với kết quả thực thi công vụ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám chịu trách nhiệm.
VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
VOV.VN - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phát triển đất nước.