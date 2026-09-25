Phú Thọ: Thực hành theo Bác từ những việc khó ở cơ sở

Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ rõ: Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với kết quả thực thi công vụ. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám chịu trách nhiệm.