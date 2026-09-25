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Phú Thọ: Thực hành theo Bác từ những việc khó ở cơ sở
Thứ Sáu, 06:07, 25/09/2026

Phú Thọ: Thực hành theo Bác từ những việc khó ở cơ sở

VOV.VN - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển từ học tập sang thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả phục vụ nhân dân.

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