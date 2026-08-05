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Quyết tâm chính trị tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thứ Tư, 16:30, 05/08/2026

Quyết tâm chính trị tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030 được xác định là "mệnh lệnh phát triển" để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Với nền tảng kinh tế vững chắc, cải cách thể chế và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam được đánh giá có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu này.

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PV/VOV1
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