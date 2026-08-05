Quyết tâm chính trị tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030 được xác định là "mệnh lệnh phát triển" để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Với nền tảng kinh tế vững chắc, cải cách thể chế và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam được đánh giá có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu này.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc đề xuất phân cấp mạnh, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng BIM nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc.
VOV.VN - Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thúc đẩy hợp tác lý luận và tham mưu chính sách giữa hai nước.