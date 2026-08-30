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Sắt son lời thề theo Đảng

Chủ Nhật, 05:28, 30/08/2026
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VOV.VN - Những ngày này, toàn Đảng đang tổ chức trao Huy hiệu 80, 70, 60, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Đây là dịp để ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nhận huy hiệu Đảng, mỗi Đảng viên đều tràn đầy cảm xúc, nhớ về lời tuyên thệ khi vào Đảng; bày tỏ luôn khắc cốt, ghi tâm, kiên định thực hiện lời tuyên thệ trước Đảng, ra sức rèn luyện, giữ bản chất tiên phong, gương mẫu, một lòng theo Đảng...

Lời thề giữa rừng sâu và khí tiết trọn đời của người chiến sĩ

50 năm đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Hiếu ở khu đô thị mới Dịch Vọng, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in ngày được đứng trong hàng ngũ của đảng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là lời thề sắt son của người chiến sĩ trước giờ ra trận.

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Đảng viên Nguyễn Văn Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: "Lúc đó tôi được kết nạp vào Đảng ở giữa rừng, rất đơn sơ. Tôi nhớ chỉ có một lá cờ được treo lên cây và đồng chí Bí thư đọc quyết định kết nạp. Tôi thấy rất vinh dự vì được Đảng tin tưởng. Mặc dù chúng tôi ở chiến trường nhưng không phải ai phấn đấu cũng được vào Đảng. Khi ấy, chúng tôi chuẩn bị vào một trận đánh. Tôi không biết trong cuộc chiến đấu ấy mình sẽ sống hay hy sinh... Đó là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời".

Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong chiến tranh thật mong manh, nhưng lý tưởng cách mạng và niềm tin trọn vẹn vào Đảng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, nâng bước người lính trẻ Nguyễn Văn Hiếu vượt qua mọi gian khổ. Chính lời thề, ngọn lửa lý tưởng ấy đã theo suốt cuộc đời ông, từ những năm tháng hoa lửa trên chiến trường cho đến tận ngày hôm nay.

“Lời thề mà tôi nói lúc đó rất ngắn: Quyết hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh. Là một đảng viên 50 năm tuổi Đảng, tôi vẫn giữ khí tiết của người đảng viên, sống trọn nghĩa tình đối với Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm", Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Hạnh phúc khi chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước

Ngày 28/8 vừa qua là một ngày đặc biệt với đảng viên Trần Duy Xuyên, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là ngày ông nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Với ông, tấm Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà chính là niềm hạnh phúc khi được chứng kiến quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xã hội phồn vinh và đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Sự êm ấm của gia đình, sự trưởng thành của con cháu cùng sự đổi thay của đất nước chính là trái ngọt cho tinh thần cống hiến bền bỉ của ông.

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Đảng viên Trần Duy Xuyên.

Ông Trần Duy Xuyên bày tỏ: "Trong suốt 60 năm phấn đấu, tôi luôn một lòng cống hiến cho Đảng. Đến hôm nay, khi nhìn lại, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và yên tâm. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày một phồn vinh, đời sống của nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chu đáo. Đó là điều khiến những người đi trước như chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng".

Tấm Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng không chỉ là minh chứng cho chiều dài thời gian, mà hơn hết, đó là biểu tượng sáng ngời cho bản lĩnh, khí tiết và lòng trung thành vô hạn của người đảng viên cộng sản đối với lý tưởng của Đảng.

Ở tuổi 92 với 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua 3 cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, ông Trần Văn Dốc, đảng viên phường Bồ Đề, Hà Nội vẫn minh mẫn, giữ trọn vẹn sự nhiệt huyết và niềm tin sắt đá. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của Lễ trao Huy hiệu Đảng do Thành ủy Hà Nội tổ chức, đảng viên Trần Văn Dốc vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp gắn lên ngực áo tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đối với ông, đó là giây phút vô cùng xúc động, là một mốc lịch sử, một phần thưởng vô giá trong cuộc đời rèn luyện và cống hiến.

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Đảng viên Trần Văn Dốc.

Ông chia sẻ: "Trải qua 3 cuộc chiến tranh, sống được đến bây giờ là rất hạnh phúc, đến ngày hôm nay được nhận 70 năm tuổi Đảng là vinh dự rất lớn".

Cuộc đời của đảng viên Trần Văn Dốc là minh chứng sinh động cho thế hệ những người con ưu tú đã dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm 1992, khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội về nghỉ hưu, ông không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia các công tác ở địa phương. Suốt 15 năm liên tục tham gia công tác tại phường và tổ dân phố, người đảng viên ấy luôn thể hiện tinh thần nhiệt thành, trách nhiệm và gây dựng được uy tín rất lớn trong lòng bà con.

Ký ức thiêng liêng bên Bác Hồ và ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ

Trong ký ức của đảng viên Công Thị Thu, 97 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng vẫn nhớ như in ngày này cách đây 81 năm về trước. Khi đó, sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội chuẩn bị cho Ngày Quốc khánh, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã dừng chân, làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An tại Phú Thượng. Lúc đó, bà Thu cùng mẹ đun nước, nấu cơm và phụ giúp hậu cần cho Bác. Với bà Công Thị Thu, Bác Hồ chính là người truyền cho bà tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và sống trọn đời theo Đảng 80 năm qua.

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Bà Công Thị Thu chia sẻ: "Lúc bấy giờ tôi 14 tuổi. Bác Hồ về ở nhà tôi ở Phú Thượng. Chiều thì có đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh về đón Bác ra Hà Nội. Đến mùng 2/9/1945, tôi trong đoàn thiếu niên được đi dự mít tinh của đoàn thiếu niên. 80 năm qua, tôi tự hào vì không làm điều gì sai với lời Bác dặn là sống phải có đạo đức và trong sạch”.

Những lời căn dặn đơn sơ mà sâu sắc của Bác Hồ năm ấy không chỉ là hành trang tinh thần theo suốt cuộc đời bà Công Thị Thu, mà còn là ngọn đuốc soi đường cho biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên. Cuộc đời của người đảng viên Công Thị Thu chính là minh chứng sinh động nhất cho sự trung thành vô hạn và phẩm chất liêm chính của người cộng sản. Niềm tự hào giản dị nhưng vô giá của bà hôm nay cũng chính là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ soi mình, tiếp nối truyền thống và giữ trọn niềm tin với Đảng.

Hành trình trọn đời vì nước, vì dân "sắt son lời thề theo Đảng" của những đảng viên như ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Duy Xuyên, ông Trần Văn Dốc hay bà Công Thị Thu chính là những câu chuyện lịch sử, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay.

80, 70, 60 hay 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng - dù ở chiến trường khốc liệt năm xưa hay trong cuộc sống đời thường hôm nay, những đảng viên lão thành vẫn luôn giữ trọn khí tiết người cộng sản, giữ đúng lời tuyên thệ trước cờ Đảng: "Quyết hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh", "hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ". Tấm Huy hiệu Đảng những đảng viên nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng, toàn dân.

Ngọn lửa nhiệt huyết của những Đảng viên kiên trung, một lòng sắt son với Đảng, tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân sẽ mãi được trao truyền cho các thế hệ để đưa đất nước ngày càng vững bước trên con đường phát triển.

Lại Hoa/VOV1
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