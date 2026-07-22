Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

Dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu: Đảm bảo quyền lợi cao nhất của người dân

VOV.VN - Trong quá trình triển khai Dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật; ngoài ra dự án còn có các chính sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi cao nhất của các hộ dân.