Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

VOV.VN - Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp đang xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là một trong dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.
VOV.VN - Tết cận kề, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Thái Nguyên vẫn được gấp rút triển khai. Tỉnh quyết tâm không để “sót, lọt” cử tri, tập trung rà soát, lập danh sách, bảo đảm quyền lợi công dân.
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối tượng Hồ Thị Hải về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.
VOV.VN - Người dân sống gần công trường thi công Dự án cao tốc Bắc- Nam ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phản ánh nhà bị nứt nẻ, ảnh hưởng rung chấn trong quá trình thi công.
VOV.VN - Trong quá trình triển khai Dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật; ngoài ra dự án còn có các chính sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi cao nhất của các hộ dân.
VOV.VN - Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an nhận định: Lực lượng công an ở Việt Nam là công an của nhân dân, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".