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Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân
Thứ Tư, 06:12, 22/07/2026

Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

VOV.VN - Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp đang xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là một trong dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.

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PV/VOV1
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