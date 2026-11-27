Ông Bùi Văn Mạnh giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chủ trì công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở mới.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các sở mới.

Ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Bổ nhiệm 13 cán bộ giữ chức vụ cấp phó

Tại hội nghị, UBND tỉnh Ninh Bình cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cấp phó tại các cơ quan. Sở Dân tộc và Tôn giáo có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Bà Nguyễn Thị Bích Lụa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình phát biểu.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương; bảo đảm bộ máy tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ cấp phó tại các cơ quan sau sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan hiện hành tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/12, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.