Hội tụ các dấu mốc văn hóa, di sản quan trọng

Theo báo cáo của Sở Du lịch, chuỗi sự kiện UNESCO và đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình diễn ra trong hai ngày 1-2/12/2026, với nhiều hoạt động quan trọng. Trong đó, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình tiếp xã giao Tổng Giám đốc UNESCO; đoàn công tác tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, không gian trải nghiệm văn hóa, giao lưu với các nghệ nhân địa phương.

Các hoạt động trọng tâm gồm Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036, kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO; kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không gian trưng bày chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” được chuẩn bị phục vụ chuỗi sự kiện.

Các sự kiện chính dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính. Bên cạnh nghi lễ và hoạt động đối ngoại, tỉnh còn tổ chức trưng bày, triển lãm, giao lưu thực hành di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Phủ Dầy và quản lý di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh. Các chương trình nghệ thuật tại Tràng An cũng góp phần quảng bá đậm nét bản sắc văn hóa vùng đất Cố đô.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tham mưu thành lập Ban Tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình, phân công nhiệm vụ các thành viên và thành lập Tổ giúp việc. UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/11/2026 về phối hợp tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch, các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án triển khai nhiệm vụ. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ và nhiệm vụ được phân công.

Bảo đảm chuỗi sự kiện diễn ra chu đáo, an toàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng, chuỗi sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành cùng UNESCO, khẳng định đóng góp của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản. Với Ninh Bình, đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người và giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An đến bạn bè quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Khi người dân hiểu được giá trị của di sản và được tham gia trực tiếp vào quá trình bảo tồn, phát huy di sản, những giá trị ấy có thể trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại hội nghị rà soát công tác tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xác định rõ vai trò, đầu mối thực hiện, sản phẩm hoàn thành và trách nhiệm đối với từng hạng mục công việc; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiến độ triển khai được yêu cầu báo cáo vào 16 giờ hằng ngày để kịp thời kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh.

Các tư liệu, hình ảnh được rà soát, chuẩn bị phục vụ trưng bày, giới thiệu di sản.

Về chương trình đón tiếp, Sở Du lịch được giao phối hợp với Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Bộ Ngoại giao và UNESCO Việt Nam để chốt lịch trình, thành phần, thứ tự phát biểu và nghi thức ngoại giao. Các đơn vị phải tổ chức chạy thử các hoạt động tại Tràng An, chú trọng phương án di chuyển, âm thanh, phiên dịch và thời lượng từng nội dung.

Hoạt động trải nghiệm, giao lưu giữa đoàn đại biểu với người dân tại Tràng An được yêu cầu chuẩn bị theo hướng gần gũi, tự nhiên, tập trung vào câu chuyện bảo vệ cảnh quan, môi trường và sinh kế bền vững. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ phương án dự phòng thời tiết bất lợi; kiểm tra chặt chẽ phương tiện thuyền đò, áo phao, lực lượng cứu hộ, y tế tại Tràng An cũng như công tác hậu cần, tiệc chiêu đãi đối với khách quốc tế.

Song song với đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chuẩn bị nội dung văn hóa bảo đảm tính chính xác, giới thiệu được sự phong phú của văn hóa Ninh Bình sau hợp nhất. Lực lượng Công an, Quân sự, Y tế triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông và chỉnh trang cảnh quan.

Sau sự kiện, các cấp, ngành chức năng của Ninh Bình được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các khuyến nghị chuyên môn của UNESCO về bảo tồn Quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời tranh thủ sự tư vấn của UNESCO để xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan sinh thái - văn hóa Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới.