Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa giá trị văn hóa

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược.