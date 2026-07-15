Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa giá trị văn hóa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đã được xác lập rõ trong Nghị quyết số 80, đề nghị quán triệt thêm "ba chuyển dịch lớn".
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược.
VOV.VN - Chiều nay (13/7), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục...