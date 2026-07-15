English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa giá trị văn hóa
Thứ Tư, 06:18, 15/07/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa giá trị văn hóa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đã được xác lập rõ trong Nghị quyết số 80, đề nghị quán triệt thêm "ba chuyển dịch lớn".

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Văn Hiếu/VOV
Podcast liên quan
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý trại giam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý trại giam

VOV.VN - Chiều nay (13/7), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục...

Nghe nhiều

Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực