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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và kiều bào tại Nga

Thứ Ba, 05:29, 08/09/2026
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VOV.VN - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối 7/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga hiện nay là một cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước. Chính quyền Liên bang Nga và các địa phương của Nga luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã thực sự trở thành tổ chức xã hội đại diện cho quyền lợi, chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất của bà con.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, hợp tác giữa hai nước vẫn không ngừng được tăng cường, củng cố. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; thương mại được mở rộng; du lịch, giao lưu nhân dân được duy trì. Nhiều dự án hợp tác lớn mang tính biểu tượng đã được ký kết. Chuyến thăm Nga lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ vinh dự khi bà con được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam; khẳng định, đây là dịp quý báu để bà con ở xa Tổ quốc được bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự gắn bó sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và quê hương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Ông Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ, bà con luôn nhận thức rằng mỗi hành động, mỗi việc làm của mình đều góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

“Vì vậy, người Việt Nam tại Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại; đóng góp cho địa phương ; đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng, Đoàn kết nhưng không khép kín; Hội nhập nhưng không hòa tan; Thành công đi cùng với trách nhiệm;Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam với niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao. Cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế quốc tế” - ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ.

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Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện của Nhà nước Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối để bà con, cộng đồng người Việt tập trung, gắn kết. Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển cao với chỉ tiêu tăng trưởng hai chữ số trở lên, thúc đẩy phát triển mọi mặt để trở thành nước có thu nhập cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng có chất lượng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23- NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

“Vừa qua thì các đồng chí và bà con cũng đã biết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân  trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết về mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào; tầm nhìn cả trăm năm sau chứ không phải chỉ đến năm 2045: Cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào đều đặt ra những mục tiêu.

Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, bằng khai thác tài nguyên thì không thể đạt được yêu cầu phát triển của một giai đoạn mới. Cho nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được phương hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 23 -NQ/TW, chủ động tham gia, sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại; xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc.

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Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga, với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quý báu của mình, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối doanh nghiệp hai nước; góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.

Việt Cường-Hương Trà-Minh Phượng/VOV
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