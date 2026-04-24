Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

VOV.VN - 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó, gần 2 năm là Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn, giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, từng bước phục hồi lực lượng, mở rộng ảnh hưởng trong xã hội.
VOV.VN - Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
VOV.VN - Chiều 20/4/2026, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.