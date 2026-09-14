English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyền thông đánh giá cao thành công của BRICS 18 và sự đóng góp của Việt Nam

Thứ Hai, 06:08, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ) đã khép lại, với việc Tuyên bố New Delhi được thông qua, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng địa chính trị, bất ổn kinh tế và khác biệt lợi ích giữa các thành viên.

Truyền thông Ấn Độ và quốc tế đánh giá kết quả Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 là một thành công ngoại giao quan trọng của nước Chủ tịch BRICS 2026, đồng thời cho thấy BRICS đang chuyển từ một diễn đàn đối thoại sang một cơ chế hợp tác có ảnh hưởng ngày càng rõ nét trong các vấn đề toàn cầu. Trong bức tranh ấy, sự tham gia đóng góp của Việt Nam với tư cách Đối tác BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh nhận được sự quan tâm tích cực từ dư luận.

Dài 45 trang, gồm 140 điểm, Tuyên bố New Delhi không chỉ là văn kiện thể hiện lập trường chung của BRICS về các vấn đề quốc tế, mà còn là định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt trọng tâm vào khả năng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.

truyen thong danh gia cao thanh cong cua brics 18 va su dong gop cua viet nam hinh anh 1
Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026. Nguồn: BRICS

Sau 2 ngày hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định BRICS đã phát triển thành một “hệ sinh thái của các giải pháp”, trong đó các quốc gia thành viên và đối tác cùng tìm kiếm cách thức xử lý những vấn đề chung: “Tôi có thể khẳng định, niềm tin của các quốc gia Nam Bán cầu vào BRICS đã ngày càng gia tăng. Bởi vì tại BRICS, tiếng nói của họ được lắng nghe, kinh nghiệm của họ được tôn trọng, và các giải pháp không chỉ được tạo ra cho họ, mà được kiến tạo cùng với họ. Sức mạnh của BRICS nằm ở sự đa dạng và tinh thần hợp tác của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể bắt nguồn từ những thực tại khác nhau, nhưng cùng nhau, chúng ta vươn lên nhờ sự hợp tác và đơm hoa kết trái vì nhân loại”.

Truyền thông Ấn Độ coi kết quả hội nghị là một thành công lớn. Ấn Độ đã duy trì được tính đa dạng và vai trò trung lập của BRICS và hướng chương trình nghị sự vào các vấn đề thiết thực.

Những đóng góp quan trọng của các quốc gia Đối tác tại BRICS 18

Góp phần vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, không chỉ có nước Chủ tịch, các nước thành viên chính thức mà còn có tham gia ngày càng thực chất của các quốc gia Đối tác. Tuyên bố New Delhi ghi nhận những đóng góp quan trọng của 10 quốc gia Đối tác, đồng thời khẳng định việc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ củng cố tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế và định hướng phát triển bao trùm của BRICS.

Sự hiện diện của các nước đối tác, trong đó có Việt Nam, giúp mở rộng tiếng nói của phương Nam, bổ sung kinh nghiệm phát triển và tạo thêm động lực để BRICS chuyển từ một cơ chế đối thoại sang nền tảng hợp tác thiết thực, cùng có lợi.

truyen thong danh gia cao thanh cong cua brics 18 va su dong gop cua viet nam hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: Đình Nam

Giới chính trị gia và dư luận Ấn Độ đã dành nhiều sự quan tâm đến việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 cùng nhiều cuộc làm việc song phương.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ấn Độ đã đăng thông tin về cuộc gặp trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình; khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận hiệu quả về: Tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đất hiếm và không gian; hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030 và gia tăng đầu tư hai chiều; củng cố mối liên kết sâu sắc về văn hóa và văn minh giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, Việt Nam sẽ luôn là trụ cột quan trọng trong Chính sách “Hành động hướng Đông” và tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ.

Nhiều tờ báo Ấn Độ có chung nhận định, chuyến công tác Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục tạo động lực cho quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, sự hợp tác giữa ASEAN và các nước thuộc khu vực Nam Bán cầu. Các bài viết không chỉ tập trung vào ý nghĩa song phương của cuộc gặp mà còn đặt sự tham gia của Việt Nam trong tổng thể tiến trình mở rộng và nâng cao vai trò của BRICS. Thủ tướng Modi đánh giá sự hiện diện của Việt Nam với tư cách Đối tác BRICS góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 do Ấn Độ chủ trì.

Đánh giá đóng góp của Việt Nam tại BRICS, Giáo sư Faisal Ahmed của Trường Quản lý Fore thuộc Đại học Delhi nhấn mạnh: "Chính sách đối ngoại độc lập và tinh thần tự chủ chiến lược mà Việt Nam đang theo đuổi giúp nâng cao vị thế của Việt Nam như một nhân tố đầy tiềm lực trong khối các nước Nam bán cầu. Thứ hai là vấn đề mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc mở rộng và thiết lập các mạng lưới sản xuất toàn cầu, kết nối với các nước ASEAN là vô cùng quan trọng".

vov-thu-tuong-ve-hn.png

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác Ấn Độ dự BRICS 18

VOV.VN - Vào 23h00 ngày 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS
Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/9 cho biết, nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này “nắm bắt thế chủ động lịch sử”, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/9 cho biết, nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này “nắm bắt thế chủ động lịch sử”, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.

Thủ tướng: BRICS kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững
Thủ tướng: BRICS kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững

VOV.VN - Trưa nay (13/9), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và có phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

Thủ tướng: BRICS kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững

Thủ tướng: BRICS kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững

VOV.VN - Trưa nay (13/9), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và có phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

VOV.VN - Sáng 13/9, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự và có phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

VOV.VN - Sáng 13/9, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự và có phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu
Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi phát huy sức mạnh tập thể để tăng cường khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và mở rộng cơ hội cho các nước đang phát triển.

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi phát huy sức mạnh tập thể để tăng cường khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và mở rộng cơ hội cho các nước đang phát triển.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS
Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 1 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 1 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội