Truyền thông đánh giá cao thành công của BRICS 18 và sự đóng góp của Việt Nam

Truyền thông Ấn Độ và quốc tế đánh giá kết quả Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 là một thành công ngoại giao quan trọng của nước Chủ tịch BRICS 2026, đồng thời cho thấy BRICS đang chuyển từ một diễn đàn đối thoại sang một cơ chế hợp tác có ảnh hưởng ngày càng rõ nét trong các vấn đề toàn cầu. Trong bức tranh ấy, sự tham gia đóng góp của Việt Nam với tư cách Đối tác BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh nhận được sự quan tâm tích cực từ dư luận.

Dài 45 trang, gồm 140 điểm, Tuyên bố New Delhi không chỉ là văn kiện thể hiện lập trường chung của BRICS về các vấn đề quốc tế, mà còn là định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt trọng tâm vào khả năng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.

Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026. Nguồn: BRICS

Sau 2 ngày hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định BRICS đã phát triển thành một “hệ sinh thái của các giải pháp”, trong đó các quốc gia thành viên và đối tác cùng tìm kiếm cách thức xử lý những vấn đề chung: “Tôi có thể khẳng định, niềm tin của các quốc gia Nam Bán cầu vào BRICS đã ngày càng gia tăng. Bởi vì tại BRICS, tiếng nói của họ được lắng nghe, kinh nghiệm của họ được tôn trọng, và các giải pháp không chỉ được tạo ra cho họ, mà được kiến tạo cùng với họ. Sức mạnh của BRICS nằm ở sự đa dạng và tinh thần hợp tác của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể bắt nguồn từ những thực tại khác nhau, nhưng cùng nhau, chúng ta vươn lên nhờ sự hợp tác và đơm hoa kết trái vì nhân loại”.

Truyền thông Ấn Độ coi kết quả hội nghị là một thành công lớn. Ấn Độ đã duy trì được tính đa dạng và vai trò trung lập của BRICS và hướng chương trình nghị sự vào các vấn đề thiết thực.

Những đóng góp quan trọng của các quốc gia Đối tác tại BRICS 18

Góp phần vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, không chỉ có nước Chủ tịch, các nước thành viên chính thức mà còn có tham gia ngày càng thực chất của các quốc gia Đối tác. Tuyên bố New Delhi ghi nhận những đóng góp quan trọng của 10 quốc gia Đối tác, đồng thời khẳng định việc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ củng cố tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế và định hướng phát triển bao trùm của BRICS.

Sự hiện diện của các nước đối tác, trong đó có Việt Nam, giúp mở rộng tiếng nói của phương Nam, bổ sung kinh nghiệm phát triển và tạo thêm động lực để BRICS chuyển từ một cơ chế đối thoại sang nền tảng hợp tác thiết thực, cùng có lợi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: Đình Nam

Giới chính trị gia và dư luận Ấn Độ đã dành nhiều sự quan tâm đến việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 cùng nhiều cuộc làm việc song phương.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ấn Độ đã đăng thông tin về cuộc gặp trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình; khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận hiệu quả về: Tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đất hiếm và không gian; hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030 và gia tăng đầu tư hai chiều; củng cố mối liên kết sâu sắc về văn hóa và văn minh giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, Việt Nam sẽ luôn là trụ cột quan trọng trong Chính sách “Hành động hướng Đông” và tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ.

Nhiều tờ báo Ấn Độ có chung nhận định, chuyến công tác Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục tạo động lực cho quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, sự hợp tác giữa ASEAN và các nước thuộc khu vực Nam Bán cầu. Các bài viết không chỉ tập trung vào ý nghĩa song phương của cuộc gặp mà còn đặt sự tham gia của Việt Nam trong tổng thể tiến trình mở rộng và nâng cao vai trò của BRICS. Thủ tướng Modi đánh giá sự hiện diện của Việt Nam với tư cách Đối tác BRICS góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 do Ấn Độ chủ trì.

Đánh giá đóng góp của Việt Nam tại BRICS, Giáo sư Faisal Ahmed của Trường Quản lý Fore thuộc Đại học Delhi nhấn mạnh: "Chính sách đối ngoại độc lập và tinh thần tự chủ chiến lược mà Việt Nam đang theo đuổi giúp nâng cao vị thế của Việt Nam như một nhân tố đầy tiềm lực trong khối các nước Nam bán cầu. Thứ hai là vấn đề mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc mở rộng và thiết lập các mạng lưới sản xuất toàn cầu, kết nối với các nước ASEAN là vô cùng quan trọng".