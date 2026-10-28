Thứ Tư, 06:30, 28/10/2026

Vạn Xuân – Để đảng viên trẻ trưởng thành từ doanh nghiệp

VOV.VN - Ở phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, giữa nhịp sản xuất khẩn trương của các doanh nghiệp, công tác phát triển Đảng đang có những chuyển biến tích cực. Khó khăn từ đặc thù làm việc theo ca kíp, quỹ thời gian hạn hẹp của người lao động từng bước được tháo gỡ bằng những cách làm phù hợp với thực tế doanh nghiệp.