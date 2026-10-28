Vạn Xuân – Để đảng viên trẻ trưởng thành từ doanh nghiệp

VOV.VN - Ở phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, giữa nhịp sản xuất khẩn trương của các doanh nghiệp, công tác phát triển Đảng đang có những chuyển biến tích cực. Khó khăn từ đặc thù làm việc theo ca kíp, quỹ thời gian hạn hẹp của người lao động từng bước được tháo gỡ bằng những cách làm phù hợp với thực tế doanh nghiệp.
VOV.VN - Đổi mới công tác cán bộ cần lấy kết quả thực tiễn làm thước đo năng lực, bố trí đúng người, đúng việc, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực để phát huy thực tài, phòng ngừa sai phạm.
VOV.VN - Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV với 216 điểm cầu, hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
VOV.VN - Tại Thái Nguyên, bên cạnh việc phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đang phối hợp với công an cơ sở, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các trường học để đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn, đồng thời hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số.