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Bắc Kinh triển khai “nhân viên” robot tại các công viên

Thứ Năm, 15:47, 06/08/2026
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VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai 72 “nhân viên” robot tại 14 công viên trong thành phố vào mùa Hè này, đảm nhận các nhiệm vụ như dọn dẹp vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn tham quan, phát hiện và côn trùng gây hại hay nhắc nhở các hành vi thiếu văn minh.


Tại Công viên Ngọc Uyên Đàm, 11 robot đã làm nhiệm vụ. Một robot tuần tra màu trắng cao 1,5m có thể di chuyển linh hoạt giữa dòng người tham quan. Được trang bị hơn 10 mô hình AI có độ chính xác cao, radar cảm biến bên ngoài và camera nhận diện, robot có thể phát hiện các hành vi như hút thuốc và phát thông báo nhắc nhở bằng giọng nói thông qua các đoạn âm thanh được cài đặt sẵn.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe này. Lớp giấy dán trang trí trên thân xe trông rất ấn tượng. Khi đến gần, tôi thấy xe có khả năng tự dừng lại, thực sự toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao”, chị Hình - một người dân Bắc Kinh chia sẻ.

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Robot dọn vệ sinh ở công viên Thiên Đàn - Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Còn theo ông Hạ Siêu, Đội trưởng Đội Quản lý Công viên Ngọc Uyên Đàm, chiếc xe này còn có khả năng kiểm tra thiết bị và cứu hộ. “Đây là xe tuần tra tự hành cấp độ 4, được trang bị các vật dụng cứu hộ khẩn cấp như bình chữa cháy và bộ sơ cứu. Trong trường hợp khẩn cấp, chiếc xe giống như một điểm ứng phó khẩn cấp”, ông Siêu cho hay.

Không chỉ ở Ngọc Uyên Đàm, tại Di Hòa Viên, các robot vệ sinh hoạt động chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhân viên vệ sinh thiết lập khu vực hoạt động và chọn chế độ làm sạch thông qua ứng dụng di động. Các robot này có khả năng làm sạch dọc các tuyến đường chính và tự động phun nước, đồng thời có thể điều chỉnh cường độ làm sạch dựa trên lượng rác phát hiện được. Chúng cũng có thể chủ động tránh người đi bộ và các phương tiện giao thông.

Công viên Di Hòa Viên cũng đã đưa vào sử dụng các robot hướng dẫn viên thông minh, có khả năng thuyết minh dọc theo các tuyến đường được thiết lập sẵn, cũng như giải đáp thắc mắc của du khách và nhắc nhở họ giữ gìn trật tự.

Trong khi đó, công viên Tử Trúc Viên đã triển khai 4 loại robot “hơi thở thông minh”, mô phỏng quá trình con người thở ra khí carbon để thu hút và bắt muỗi, giúp giảm mật độ muỗi tại các khu vực cụ thể.

Nhân viên công viên cũng có thể sử dụng điện thoại di động để theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, phân tích chu kỳ hoạt động của côn trùng gây hại và thiết lập các kế hoạch phòng ngừa có trọng tâm, qua đó khắc phục những hạn chế của phương pháp kiểm tra thủ công.

Bắc Kinh bắt đầu thiết lập mô hình thí điểm ứng dụng sáng tạo “robot + cảnh quan” đầu tiên tại Ngọc Uyên Đàm vào năm 2024 và đưa các robot vào vận hành thử nghiệm. Hai năm qua, 23 thiết bị robot đã trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại đây. Năm nay, 72 “nhân viên” robot đã được đưa vào sử dụng tại 14 công viên trong thành phố.

Ông Chu Tử Ngưu, Phó Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin thuộc Trung tâm Quản lý công viên thành phố Bắc Kinh cho biết, trung tâm sẽ điều phối dữ liệu vận hành từ các robot tại các công viên, tăng cường giám sát dữ liệu, theo dõi thời gian thực, định vị chính xác và phân tích đa chiều về hiệu suất hoạt động của robot.

“Robot đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của chúng tôi, chúng có thể thực hiện việc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế với các nhà sản xuất, giúp họ phát triển những mẫu mã và tính năng mới thiết kế chuyên biệt cho môi trường công viên cũng như các tình huống sử dụng cụ thể”, ông Ngưu nói.

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Robot dọn cỏ dưới nước triển khai tại Ngọc Uyên Đàm - Ảnh: Bắc Kinh nhật báo

Theo Bắc Kinh nhật báo, trên thực tế, từ công viên đến các nhà máy, Bắc Kinh đang đẩy mạnh triển khai robot trong các công việc tẻ nhạt, bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp robot vào hoạt động sản xuất thực tế và đời sống thường nhật.

Mục tiêu dài hạn của quá trình này là sau năm 2030, robot đạt được khả năng vận hành tự học trong nhiều loại hình công việc, thực hiện tự động các tác vụ đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, cũng như thiết lập sự cộng sinh an toàn cao giữa con người và robot trong môi trường gia đình.

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Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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