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Giới hạn sạc iPhone ở 80% có thực sự đáng?

Thứ Năm, 07:00, 08/10/2026
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VOV.VN - Ba mẫu iPhone được giới hạn sạc 80% trong thời gian dài, với kết quả cho thấy lợi ích chưa thật sự rõ ràng.

Nhiều người dùng iPhone tin rằng việc đặt giới hạn sạc cho điện thoại ở mức 80% có thể giảm áp lực lên pin và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả? Trang MacRumors đã tiến hành thử nghiệm để làm rõ vấn đề này.

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Việc để pin sạc giới hạn ở mức 80% đang là vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng người dùng iPhone

Trong thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng ba mẫu iPhone mới nhất: iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max, với giới hạn sạc được đặt ở mức 80% và hạn chế tối đa việc sử dụng sạc không dây.

Sau một năm, kết quả cho thấy iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đều duy trì dung lượng pin tối đa là 94%, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt 97% với 277 chu kỳ sạc, trở thành chiếc điện thoại có hiệu suất tốt nhất trong ba mẫu.

MacRumors chỉ ra rằng, nhờ thiết kế làm mát bằng buồng hơi nên iPhone 17 Pro Max ít bị quá nóng hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày khi so với iPhone 16 Pro Max, và đây có thể là một trong những lý do giúp máy có thời lượng pin tốt hơn. Thêm vào đó, iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, giúp người dùng hiếm khi gặp tình trạng pin không đủ dùng trong sinh hoạt hằng ngày, ngay cả khi giới hạn sạc được đặt ở mức 80%.

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Kết quả thu được với chiếc iPhone 17 Pro Max sau một năm sạc ở mức 80%

Tính năng tốt hơn cho pin iPhone thay vì giới hạn sạc

Tuy nhiên, MacRumors cũng đặt ra câu hỏi liệu việc hy sinh 20% dung lượng pin để bảo vệ sức khỏe pin có thực sự đáng giá. Mặc dù iPhone 17 Pro Max vẫn còn 97% dung lượng pin tối đa sau một năm, nhưng sự khác biệt này có thể không đáng kể so với những người dùng không thiết lập giới hạn sạc.

Nếu thực sự quan tâm đến tuổi thọ pin, MacRumors khuyên nên sử dụng tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa”, tự động giảm thời gian pin ở mức sạc 100%. Apple cũng hiện cung cấp tùy chọn giới hạn sạc ở mức 90% và 95%, giúp cân bằng giữa thời gian sử dụng và tuổi thọ pin.

Một số người dùng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã chia sẻ rằng họ chưa bao giờ đặt giới hạn sạc và sau một năm, với dung lượng pin tối đa của họ vẫn trên 90%. Điều này cho thấy rằng giới hạn sạc không nhất thiết phải áp dụng cho mọi người dùng. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra rằng chu kỳ thay thế pin hiện nay rất dài, và việc hy sinh 20% dung lượng pin để duy trì tình trạng pin trên 80% sau ba năm sử dụng có thể không đáng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo MacRumors
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