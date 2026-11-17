Thời lượng pin là một yếu tố quan trọng đối với nhiều người dùng khi lựa chọn smartphone. Vậy đâu là chiếc smartphone có thời lượng pin tốt nhất hiện nay? Để tìm câu trả lời, trang công nghệ CNET đã tiến hành thử nghiệm thực tế trên 32 mẫu smartphone, bao gồm gần 30 mẫu mới và một số mẫu cũ hơn được phát hành vào năm 2026.

Dựa trên kết quả tổng hợp của hai bài kiểm tra, iPhone 18 Pro Max đã giành chiến thắng chung cuộc về thời lượng pin

Kết quả cho thấy iPhone của Apple chiếm ưu thế về thời lượng pin. Trong bài kiểm tra, các mẫu điện thoại được thử nghiệm bao gồm iPhone 18 Pro Max, Motorola Razr (2026), Samsung Galaxy Z Fold8, cùng với một số mẫu ra mắt năm 2025 như iPhone 17 và OnePlus 15.

Bài kiểm tra được chia thành hai phần: phát video trực tuyến trong 3 giờ và sử dụng ở mức tải cao trong 45 phút. Bắt đầu với 100% pin, mức pin còn lại được theo dõi và tính toán để xếp hạng. Trong phần kiểm tra tải cao, mô phỏng nhiều tình huống sử dụng hằng ngày như xem video, gọi video, chơi game và lướt mạng xã hội, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo đứng đầu với chỉ 1% pin tiêu thụ sau 45 phút. Google Pixel 11 Pro XL đứng thứ ba với mức tiêu thụ 3%.

Trong bài kiểm tra phát video liên tục 3 giờ, iPhone 18 Pro dẫn đầu với chỉ 6% pin tiêu thụ. Các vị trí tiếp theo thuộc về iPhone 18 Pro Max và Motorola Razr (2026), với mức tiêu thụ lần lượt là 8% và 9%.

Các smartphone nổi bật nhất về thời lượng pin

Dựa trên kết quả tổng hợp của hai bài kiểm tra, iPhone 18 Pro Max được xác định là có thời lượng pin tổng thể dài nhất. Các mẫu iPhone 17, iPhone 18 Pro, OnePlus 15 và Motorola Razr (2026) cùng xếp thứ hai, trong khi Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo đứng ngay sau.

iPhone 17e là mẫu điện thoại cấp thấp của Apple nhưng thời lượng pin vẫn khá ấn tượng

CNET nhấn mạnh rằng iPhone 18 Pro Max có dung lượng pin được cải thiện so với phiên bản trước, kết hợp với hiệu năng mạnh mẽ của chip A20 Pro và sự tối ưu hóa của hệ điều hành iOS 27, giúp nó vượt trội hơn tất cả các điện thoại được thử nghiệm trong năm nay. Đặc biệt, iPhone 17e, mặc dù là mẫu điện thoại cấp thấp của Apple, cũng có thời lượng pin ấn tượng, có thể so sánh với iPhone Duo màn hình gập, vốn có giá gần gấp ba lần.

Điều đó cho thấy người dùng không nhất thiết phải chi nhiều tiền để sở hữu một chiếc điện thoại có thời lượng pin tuyệt vời. Nếu coi trọng thời lượng pin, iPhone là lựa chọn hàng đầu. Mặc dù dung lượng pin của iPhone không phải là lớn nhất trên thị trường, thời gian sử dụng thực tế của nó rất ấn tượng.

CNET đã tính điểm trung bình của các điện thoại từ nhiều thương hiệu khác nhau và nhận thấy rằng Apple có thời lượng pin tổng thể tốt nhất, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp iPhone vượt trội hơn các thương hiệu khác trong các bài kiểm tra thời lượng pin.