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Ninh Bình xây dựng hệ sinh thái số phục vụ điều hành

Thứ Tư, 14:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Ninh Bình đang từng bước xây dựng hệ thống điều hành dựa trên dữ liệu, kết nối từ tỉnh xuống xã, phường và mở thêm kênh tương tác trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Dữ liệu được đặt ở vị trí trung tâm

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tại hội nghị gần đây, hệ sinh thái điều hành số của tỉnh đang từng bước hoàn thiện với 6 nền tảng cốt lõi: Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng NinhBinh-S, Hệ thống thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo - điều hành, Bộ học liệu đa phương tiện và nền tảng Quản trị số cấp xã.

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) đang được tổ chức vận hành thử nghiệm có kiểm soát tại 13 xã, phường với 7 kịch bản chuyên sâu, bao gồm: kinh tế - xã hội; tương tác chính quyền với người dân, doanh nghiệp; giám sát dịch vụ công; điều hành trực tuyến thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Trung ương giao; cùng các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục và đất đai. Đến nay, IOC đã kết nối thành công với 4 hệ thống, cơ sở dữ liệu lớn gồm tài chính - ngân sách, giáo dục, đất đai và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Song hành cùng IOC, ứng dụng NinhBinh-S đang dần khẳng định vai trò là kênh kết nối trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Tính đến 8h ngày 22/9, toàn tỉnh đã ghi nhận 6.208 lượt cài đặt và đăng ký. Hầu hết các địa phương thử nghiệm (12/13 xã, phường) đã hoàn thành công tác tập huấn, hướng dẫn người dân và cán bộ sử dụng. Riêng xã Hải Thịnh, do ảnh hưởng của mưa lũ, dự kiến sẽ hoàn tất việc tập huấn trước ngày 25/9.

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Ứng dụng NinhBinh-S đang dần khẳng định vai trò hiệu quả giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp

Để đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào "đúng - đủ - sạch - sống", Hệ thống thông tin báo cáo (thiết kế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết nối trực tiếp với IOC) đã cấp 580 tài khoản cho các cơ quan, đơn vị. Hệ thống đã cập nhật khoảng 290 chỉ tiêu điều hành IOC và 757 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, ngày 18/9, tỉnh đã ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành gồm 92 chỉ số, chia thành 4 nhóm rõ rệt: 63 chỉ số phục vụ chỉ đạo thường xuyên; 16 chỉ số về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; 6 chỉ số về chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia; và 7 chỉ số theo dõi các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn.

Ở cấp cơ sở, nền tảng Quản trị số cấp xã đang được thí điểm tại 16 xã, phường với 8 phân hệ tác nghiệp và 2.308 tài khoản người dùng đã được đưa vào sử dụng thực tế. Công tác kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng cũng đạt kết quả tích cực với 1.670/1.754 tổ được kiện toàn, đạt 95,2%.

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số", tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tích hợp Bộ học liệu đa phương tiện (tập 1 gồm 26 chuyên đề, 136 bài giảng video, 136 infographic/banner và 680 câu hỏi trắc nghiệm) lên nền tảng học trực tuyến SmartLMS. Tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình học và được cấp giấy chứng nhận trước ngày 30/11/2026.

Chờ ngày đưa hệ sinh thái số vào vận hành

Tại Hội nghị triển khai Hệ thống thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành; Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng NinhBinh-S và triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, xã, phường tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ Hệ thống thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng NinhBinh-S và “Bộ học liệu đa phương tiện”; bảo đảm các hệ thống được đưa vào vận hành thực chất, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc tại cơ sở.

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Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các điều kiện phục vụ triển khai; kiểm tra tiến độ, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, phần việc còn tồn tại để tập trung khắc phục. Các đơn vị chủ động phối hợp, bảo đảm hệ thống hoạt động đồng bộ, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo dõi, tổng hợp và điều hành của tỉnh.

Đối với các xã, phường, ông Đặng Thanh Sơn tỉnh yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo triển khai, rà soát điều kiện thực tế tại địa phương và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý. Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ cơ sở, bảo đảm tiến độ triển khai các hệ thống theo yêu cầu.

Để các nền tảng số từng bước đi vào vận hành thực chất, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn nước rút với một loạt mốc công việc được xác định trong cuối tháng 9 và tháng 10.

Từ ngày 25/9, Tổ điều hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) chuyển sang hoạt động chính thức tại Phòng IOC của tỉnh. Đây là bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành, khai thác các hệ thống dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đến ngày 28/9, ứng dụng NinhBinh-S sẽ chính thức kích hoạt chức năng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua đó, ứng dụng được kỳ vọng trở thành một kênh tương tác trực tiếp hơn giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/9 việc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, tạo sự liên thông trong tổng hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành.

Trong tháng 10, Ninh Bình dự kiến tổ chức lễ ra mắt chính thức Trung tâm IOC và ứng dụng NinhBinh-S, đồng thời phát động tháng cao điểm triển khai Bộ học liệu đa phương tiện trên diện rộng.

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Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5

VOV.VN - Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

 

Vân Hồng, CTV Trần Hồng/VOV.VN
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